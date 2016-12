DUTERTE TRANSCRIPTS: Christmas Boodle Fight. 19 Dec 2016

(Note from MindaNews: This is the official transcript of the speech of President Rodrigo Duterte, released by the Presidential News Desk of the Presidential Communications Office)

SPEECH OF

PRESIDENT RODRIGO ROA DUTERTE

DURING THE COMMAND CHRISTMAS BOODLE FIGHT

[Delivered at PSG Grandstand, PSG Compound | 19 December 2016]

[start of recording]

…Fellow workers in government, my beloved countrymen.

You know, I have been to places. But if you ask if I enjoyed it, my trips, I do not. I hate to travel. But the problem is I have to go around to get the feedbacks in advance because we are hosting the summit next year, ASEAN.

And I have to get their thoughts, ‘yung mga policy na ilabas namin, so that by the time the summit is already here, alam ko kung anong ilagay ko sa agenda, kung ano ‘yung gusto ng Cambodia, Laos, Vietnam.

I have to talk to them personally kasi sila ‘yung head of state eh. Sila ‘yung magbigay ng reflection sa bayan nila. And that is why I have to travel so many days in the past few months. Kasi kailangan kong kunin ang— plus, of course, ‘yung mga trade from Singapore and China.

I assure you, everybody’s concerned about pivot. I have not — for the life of me – agreed to any military alliance.

Neither na may pinag-usapan kami ni Putin. Of course, aid. And alam mo naman ‘yang rifles na winithheld (withheld) ng America because of human rights violation.

Pero ako naman po, if I feel to solve this problem in this generation, we would be far worse. Hindi ko kasi alam kung sino ang magiging Presidente sunod ko.

I could go next month. I would maybe die or whatever reason. Nandiyan na ‘yan eh. Kaya huwag ninyong iwanan ang bayan ninyo because there are four million shabu addicts and that is a horrible story.

Four million is four million. It is no joke. Ang problema ko sa shabu, it is not solved individually. It’s not like something na bilihin mo sa palengke — tapos ‘yung mga berries, ‘yung mga gulaman.

Eh ito, bilihin mo para… May nagbibili ba at bilhin ng tao para masisira. At ‘yung iba na beyond repair — because constant use of shabu would shrink the brain of a person.

So hindi ko alam kung magkano— ilan… Hindi kasi ako mahilig sa…Hindi ko alam kung pila ka buok ang gunggong na. So we have to sort out.

I just ordered the release of one billion para lang sa medication for those who are addicted and for those who I cannot bring to the rehab center because wala tayo.

I became your President midterm. ‘Yung election, sabi nila, bottoms up. Bottoms up talaga. So when I became President, ayon na. ‘Yan na lang naiwan. Operating plus maintenance.

And I have been withholding…They want so much to build… Sabi ko, huwag muna. Not at this time kasi kulang talaga. And you know, we must have something at the end of the year.

Alam mo, every time I take off sa ibang lugar: Indonesia, Singapore, and you can see the progress of the country, napapaiyak ako. Hindi naman talagang drama na iyak, but napapaluha ako, misty-eyed, when I think of my country na bakit hanggang ngayon para tayong eroplano nagte-take-off.

We are in the runway but there is no lift. Hindi talaga tayo umaakyat. I really do not know. Maybe it’s sheer population, the sources before consumption ganon. Talagang marami lang. And, of course, I do not want a quarrel with the church. But I will be ordering a stronger measure this time for family planning.

Talagang you have to do some programming and just say to the people. Dalawa, tatlo tama na ‘yan. ‘Di niyo talaga kaya. Maawa ako sa Pilipino. ‘Yung makita ko diyan sa… ‘Tapos, nasaan ang nanay mo?’ ‘Hindi pa nauwi.’

Just like in Davao. Pero mabuti na lang sa Davao kasi may mapuntahan sila, may makain. Kung wala ano—all the year-round ‘yan, lugaw. So ‘pag ka gabi, gutom sila, tanghali, or even breakfast, at eight o’clock may lugaw na and it’s a continuous program.

Maawa ako sa tao, sobra-sobrang…Hindi mo mapapa-aral. Hindi mo mapa—Kaya… As I have promised, I will work on this year and it will be this year, na lahat ng edukasyon ng sundalo, pati pulis, mga anak, libre na. Gobyerno ang magbayad. [applause]

Alam ko kung gano kahirap ang mga…You must remember that my father was the first military governor ng Danao City, ‘yung sa Cebu, it’s a piece of town. He was JAGO, JAGO ang tatay ko.

So ‘yung pag-alis ng, tapos ang giyera, siya ‘yung pinaka-first mayor doon, appointed. So ‘yan ang, kaya ko alam, alam ko na… Pagpunta namin sa Davao talagang mahirap ang buhay namin.

Believe me I know how it feels to be there. So, so much for the sentimentalities. Ako… You are really guarding the Office of the President. Kasi ang tao, may kanya-kanyang ano. You might be able to save me today, tomorrow, you know, the imponderables of life. Kaya wala akong illusion diyan sa gaano ako katagal. Basta ako hanggang diyan lang. Tapos eh ‘di tapos.

So… But you guard the institutions because that keeps our Republic from…Pero kailangan tayo mag-disiplina talaga and, you know, I’ve been strict about corruption.

I just fired two associate commissioners sa — mga brod ko ‘yan sa fraternity and it’s… You know, wala tayong magawa sinabi ko sa inyo.

And I just fired ‘yung ERC. How come I trust you hearing cases kung magkano ang bayaran natin ‘tong electricity na ‘to kung ako nagdududa dito na mabili kayo? Eh saan pupunta ‘yung tao?

I’m not saying — but ‘yung tamang-tama lang sana na hindi tayo magduda na ipinagbibili tayo. You know, talaga ‘pag nagkamali ka sa’kin, alis ka. I do not care kung magpunta ka ng korte diyan sa —basta umalis ka sa lugar mo. And that goes for everybody.

Mga anak ko, pinangaralan ko, sabi ko, kausapin mo. Wag na wag kayong pumayag sa mga anak ko, mga relatives ko. Pagka naggamit ng pangalan ko, may raket ‘yan. Hindi ‘yan pupunta sa inyo makiusap na ano, if it is above border, bakit ka pa makikiusap-usap ng tao? Hindi ba sinabi ko, huwag. Huwag na huwag.

Kasi ang sabi ko sa pamilya ko ganito, and I will stand by my word: Pagka ang pamilya ko, mga anak ko nasa kurakot, I will resign immediately.

Wala akong — tapos na ako. Eh nakapag-kuwan na ako. So 16th President for a few months, fine. ‘Yan ang swerte ko. Basta may anak ako o mga pamangkin ko na nandiyan sa influence peddling kasi ganito pamangkin, anak — pagka nalaman ko ‘yan, I will resign immediately. Walang drama, wala lahat.

I mean ito ang — huwag kayong ma — do not be offended. Sabihin niyo na maligaya ka ba sa pagka-Presidente ko? Ang sagot ko sayo ganito: ‘Hindi ko kailangan.’

Hindi ko naman masabi na malungkot dito. Itong bagay na ito, posisyon ko, hindi ko kailangan sa buhay ko at this time of my life. I am 72, I’ve been mayor for 23 years, four years congressman, four years vice mayor kay Inday. Hindi ko… Kaya wala akong ano na — sabihin na paalisin, mag coup d’etat, go ahead. O mag-People Power, go ahead.

Kasi ‘pag natingnan ko, wag na tayo magpatayan. Bakit kayo magpatayan mga sundalo? Stay there, ako ang lalabas. Maglakad ako diyan sa…

Sabi ko na ano. Hindi ko sinasabing gawin niyo but always, ang mga administrasyon ganun nang ganun eh. Sabi ko, it is a position that I will work for. But if you ask me ano ang sagot ko, maligaya ba ako? Hindi. Sabihin ko sa inyo. Prangkahan ‘to, hindi ko kailangan ng position sa panahon na ito.

Alam ko gutom na kayo, ako rin [laughter]. Si SMC, nagbigay ng one gift pack each goods. Nandito si Gwen. Halika Gwen. [applause] Asawa ‘to ni Lord ha, Velasco, congressman. Pero tingnan mo ang mukha. Tindig ka muna. O, harapin mo sila. O, kaninong mukha ‘yan? Psst. From the foundations sa SMC, one kilo each — ah 1,000 k. 1,000 each cut. Para sa inyong lahat. One gift pack pati goods.

Dito naman sa akin, meron kayong Christmas bonus na 5 [cheers and applause]. Meron kayong combat pay [cheers and applause]. Meron kayong 14th month pay. [cheers and applause] At meron kayong 500 dito sa ating opisina, hindi akin. Dito sa Malacañan— five o 5,000 na. 5,000- so dagdagan ko pa ito ng diyes mil, mayaman na ito sila lahat. [cheers and applause]

Well, anyway, alam naman ninyo, if you are… Huwag naman sana. Huwag naman sana pero ang sabi ko nga, ang tao may sinusunod na linya. Ang swerte natin, swerte talaga natin. Let’s cannot – you cannot avoid that.

If it’s your time, it’s your time. Pero wag naman sana. May 100 kayo tapos immediately 10 sa ating opisina. And 250 ano? Atin lang yan walang kasali yung Armed Forces — galing lang sa ating opisina. 200.

Maski isang [unclear] lang ng [unclear], 100,000. Para paglabas mo sa ospital, iinom. [applause] Mga Bisaya dito punta sa sabungan ang yawa. [laughter]

So ganito ‘yan ha. Hindi ako maligaya na maraming namamatay sa pulis. Pero ‘pag piliin mo ko ‘yang mga human rights, human rights diyan, itong mga ugok na ‘to, tapos the four million na sinira nila. ‘Yung hinati-hati nila ‘yan eh. Si Albuera, si Odicta. Odicta, ang eastern side, Albuera.

Easily, magkano ang sini — ay, magkano, ilang buhay ang sinira nila? Over the years mga one million. Kaya ‘yang pulis na nag-raid, na pinatay raw rubout, ang sabi ko sa kanila, na dito ako maniwala sa pulis.

Pulis ko, under ko ‘yan PNP, DILG. Eh sundalo under ko — ako ‘yung Commander-in-Chief. Kung sabihin nila na ‘yon ang nangyari, doon ako maniwala. Eh saan? Dito ako maniwala sa mga…

At saka sa totoo lang, you sacrifice the careers of the most just because one son of a b**** died. Ilan ang sinira niya na buhay? Ilang Pilipino ang…

You know what, ‘pag start niyan dysfunctional family. Magnakaw iyan kung saan niya makuha tapos sa kapit-bahay niya mang-rape. Iyong iba tinatadtad niya kasi mukha na raw demonyo. Ilang ‘yung bata na one year old p***** i** ni-re-rape nila.

Tapos mag — itong mga ulol na ‘to. Uubusin ko ‘to. Sabi ko nga, this is my order to the police and to you: Go out and hunt for them. Place them under arrest if it is possible. Sino ang may gustong pumatay? Pero ‘pag lumaban and you feel na ang buhay mo ang nakataya na, eh ‘di patayin mo na.

About a third of that ganun ang nangyari. Iyong mga two-thirds iyon ‘yung kanila-kanila. Remember I said, I fired seven generals. Anong…Tayo pa ang may kasalanan ngayon?

Anong kasalanan ng Pilipino? Bakit nila ginaganun tayo? What kind itong mga bata na naggawa ba na tatay na bakit ninyo ginaganun ang mga anak namin? Kaya ako talagang mainit masyado diyan.

Walang kasalanan ang mga anak natin. Wala naman itong kasalanan kay Odicta pati kay p***** i**** Albuera mayor na ‘yan.

Bakit mo ganunin ang Pilipino? Bakit mo sirain ang buhay ko? Sino ang magbahog sa akin ng lugaw pagtanda mo? Bakit mayaman ba tayo? Do you have a some post retirement waiting for you?

Eh saan ka pupunta? Sino ang magbili ng medisina mo, oxygen mo, libing mo? Mga anak mo, gawain mo ‘yang gago, saan ako pupunta? Akong mahirap?

Kaya papuntahin mo ‘yung rapporteur sabi ko, gusto niya conference. Iyang ano ‘yan oh. Make it public sige sabihin mo kung anong — saan mo kinuha ‘yung basura mo at sabihin ko sa kanya ang sentimiyento ko.

Patayin mo ako? Oh, sige go ahead. Ipakulong ninyo ako, go ahead.

Dito makinig ka sa istorya ko, p***** i** mo, sagutin ninyo itong four million na ‘yan lang. Galit talaga ako kasi wala akong kasalanan, walang kasalanan ang Pilipinas sa iyo, bakit mo p***** i** binababoy ang mga tao?

Kaya ganun. Sige lang makinig lang kayo tutal may 5,000 available na. [laughter and applause]

Basta ganito, sundin lang ninyo ang order ko na ‘yan to a tee, exactly, pero ‘pag nagbarilan na kung ano, hindi na ako makinig o papaano basta sinabi mo na ‘yon ang order mo, sir eh.’ Because I am ordering you to destroy the apparatus that includes the structure, mga building, mga factory ng shabu pati ‘yung taong nandiyan.

Ang shabu hindi mo ma-distribute ‘yan ng kanya-kanya. Hindi nga nabibili sa ano ‘yan eh. Somebody cooks, meron sa mga lieutenants tapos ‘yon. If I cannot destroy the apparatus mismo, tao pati ‘yung structure, infrastructure, walang mangyayari. Kaya I serve notice to all. Mangyari na ang mangyari kung saan ninyo ako idemanda, go ahead. But you, kayo ang nagsunod sa akin, I will protect you.

Sabi ko nga dito sa mga pulis: ‘Huwag kayong matakot. Akong bahala sa inyo.’ Ipo-promote ko kayo, ilagay ko kayo sa PSG. Para walang trabaho sige lang… [laughter]

O, pare, sibat tayo, wala mang papatay diyan sa gagong ‘yan. [laughter] Siguro mag-suicide ‘yan sarili niya. Hayaan mo.

Totoo, trabaho lang kayo. Just remain loyal to the Constitution. Do not be loyal to me. If I have committed a grave error, you can do what you want. But preserve the presidency pati ‘yung ano because it is needed by our country.

Maraming salamat po. [applause]—END—