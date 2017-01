DUTERTE TRANSCRIPTS: Wake of Capt. Clinton L. Capio. 16 Jan 2017

(Note from MindaNews: This is the official transcript of President Rodrigo Duterte’s remarks, released by the Presidential News Desk of the Presidential Communications Office)



[Libingan ng mga Bayani Mortuary, Fort Bonifacio, Taguig City | 16 January 2017]

Gentlemen, that is a soldier’s life which will we hope… ganon talaga ang… pati pulis. I have been, been—Usap nga kami ni General [inaudible].

When I was young I, nagturo ako ng police academy noon, pangdagdag ng hanap-buhay. Nag-asawa ako nang maaga ‘non, pagkatapos ko nag-law ako. Nakapasa ako sa Bar. Eh kulang, nagturo ako. Wala akong masyadong [inaudible].

Lahat ‘nong nasa klase, inabot pa nila ako ng pag-retire nila. Ako ‘yung professor nila sa police academy. Ako ‘yung nag-saludo sa kanila sa exit call.

Meron doon maaga na nagka ganon talaga ang pulis. Alam naman natin lahat ‘yan but what is important is ‘yung dedication. It’s a courtesy but it’s the way how you leave the [inaudible] behind.

And, hindi na alam ng tao ‘yan, so you do not get really the publicity of your exploits, of your bravery, or of your sacrifice.

But what is certain is that, ang gobyerno has, is [inaudible].

Kaya inuna ko kayo sa … Noong nag-Presidente ako, inuna ko kayo. First to receive, sabi ko. Sabi ko sa ibang empleyado, lalo na mga maestro rin, sakripisyo… Naglalakad ng bukid ‘yan, kagaya ng sundalo. ‘Yung iba buntis pa. Sabi ko, next kayo.

But I do not have enough money kaya ako kung saan ako nagkandarapa hanap ng… makipag-ano na lang sa kung sino-sino kasi para maka-hingi ako ng tulong sa inyo.

I’ve been to China, I’ve been to… Huwag kayong maano diyan sa… Huwag kayong maniwala diyan sa komunista, komunista. Wala na ‘yan ngayon. Atin negosyo na lang.

But I’ve never entered into alliances with anybody. Ayoko, tama na ‘yung—Ayokong makakita ng ibang sundalo. It’s not because I do not like the Americans but it’s because I do not like any foreign soldier.

Gusto kong makita lang dito sa bayan ko ‘yung Pilipino lang. Kaya niyo, sabi ko. Kaya ninyo. Kayanin niyo. Panahon—Tagal na tayong naubos.

Eh kung wala ako, kaya ako. Some of you who have been assigned to Davao. Punta kayo ng Davao. It’s clean. It’s… Wala masyadong droga kasi talagang hinigpitan ko. Ang nagamit ko diyan, ang pulis pati military. Kung wala akong pulis pati military nag-back up sa akin.

Iyong ibang mayor, ayaw ko naman manira. Kasi hindi marunong mag, maki-ano eh, makipag– You have to go down, lalo na alam mo tayo… Kaya ako I do not call myself official or officer. I just say my co-workers in government, pareho lang tayo.

You never hear me uttered a word na official… Ang akin is kasama, co-workers in government. Lahat naman tayo… Pero masiguro ninyo, at least sa six years ko, kung aabot ako ng six years, meron kayo na komportableng buhay. Iyan lang ang ma-ano ko.

It’s not really the life that [inaudible] but abutin ng gobyerno ‘yung parang, ‘yung privileges niyo. Kung lalambong itong, itong ekonomiya, ‘yan lang ang pag-asa natin because taxpayers lang tayo.

The only source of income sa government is taxpayers. Kaya ma-maintain ko lang itong, itong peace, law and order, lalo na droga. Kaya kung ako kayo, sinabay ko na kayo because usually ang Armed Forces is not tasked with any police duties. Pero kulang ako sa pulis, pati huwag na lang tayo mag-hiyaan dito, iba ‘yung corruption, ng mga heneral pati ‘yung… So nawalan ako ng—

Kaya pinaghalo ko na, sabi ko magtulungan na tayo. Police pati… Because pag hindi natin pinatay itong droga, Diyos ko, patay tayo. Patay ang bayan natin. Nakita naman ninyo noon. Puro bangag lahat ng tao kung saan-saan kanto. Mga pamilya ninyo, wala kayo, malayo kayo, ‘di kayo makabigay ng proteksyon sa anak mo doon.

I have to control society. Kaya ako talaga, sinadya ko. P***** i** papatayin ko talaga kayo. Pag sinira mo ang bayan ko, talagang yayariin kita. Huwag mong sirain ang mga anak namin, huwag ninyong sirain ang bayan ko. Pag hindi, papatayin ko talaga kayo. Wala na akong pakialam kung ano—

Iyon ang galit ko. That is my rage. Hindi ko kasi inaano, bakit ako ganon? Matagal ako mayor 23. Papaaralin mo, magpakamatay lahat tayo para mag-aral ang mga anak tapos ganunin lang.

[inaudible] drugs has to… Gusto nila bukas, human rights. Gusto ninyo sabihin ninyo sa mga durugista: Bitawan ninyo ‘yan. Terorista, bitawan ninyo armas niyo. Bukas, I can guarantee you wala ng patayan. Habang may ganon iyong sumasabog, bata. Tatanim ng kung ano diyan na bomba, pagka-ganun wala tayo. No way na… Hindi naman lahat ng Pilipino tinatawag para mag-serve tayo. Tayo sa… Nandiyan ‘yan eh, [inaudible] pasok ka. Hanggang diyan ka lang, tawagin ka ng Diyos, okay lang. Basta… That’s the life of a—Ang importante to die [inaudible]

Any… ‘yung ano, ‘yung problema ninyo kasi maski gaano kabigat, hindi ako, hindi ko kayo ano… Maski gaano kabigat. Kung wala ng, tingnan mo na hindi ma-solve sa — tumawag kayo sa akin…

Bong? Sino bang Bisaya dito? [Speaks Bisaya] Ito ha, [inaudible] nitong tatlong ‘to. Next time magka-problema kayo, may babae ka na hindi ka talaga sinasagot, ilang taon na, ito tatawagan mo itong tatlo. Maski anong problema, kopyahin na lang ninyo. Iwan ko na lang ‘yung cellphone… Sabihin mo lang na, ‘Pwede bang kausapin si Pareng Rody? May problema kami dito.’ Oo, Pareng Rody lang.

Okay na sa’kin, kailangan na… Basta dito sa akin, politiko ako. Hindi talaga maalis ‘yang pagka-politiko kasi Presidente ako, pare-pare lang tayo kung… Ang mga general… ito si Delfin. Matagal ko na ito kilala. Mayor pa ako ‘non, bata pa rin. Siya ang nagdala sa Scout Ranger, Second Ranger Battalion, siya nagdala doon. Kaya naghahanap ako ng aming Secretary.

Basta, ang importante maasahan ninyo ang gobyerno. Hindi sa lahat ng bagay pero ako along the way pagka medyo gumanda nang gumanda ang ekonomiya natin, gusto ko komportable kayo.

Kagaya sa ibang mga — parang sa sine, hindi naman lahat. Kaysa naman… Kasi kayo pag ma-assign sa iba, o dito, ano don, mag-iwan ka ng dala-dalawang asawa. O sige… promote na general, ‘di na kaya.

Relax lang and basta nandiyan ako.

