KOMENTARYO: Paano ba mag-move on isang araw pagkatapos ng libing?

Nov 19

(Paki-abot po ito kina Imee, Bongbong at Irene at sa Commission of Human Rights at Pangulong Duterte na rin.) Top Three Priorities for Moving-on Dear Imee, Bong

(Paki-abot po ito kina Imee, Bongbong at Irene at sa Commission of Human Rights at Pangulong Duterte na rin.) Top Three Priorities for Moving-on Dear Imee, Bong

0

Reviewed byonRating: