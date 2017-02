MINDAVIEWS: Giyera na sab, way nausab

Giyera na sab, way nausab

Mao nay change is coming

Mas mudaghan na’ng bombing

Kay sige nag pinatyanay

Daghan gyud mawad-ag tatay

O di ba kaha kuya o nanay

Maayo untag sila lang

Sa mga bala matikangkang

Sa mga granada matikwang

Di maapil ang katawhan

Apan kay giyera baya

Way pili ang nakataya

Tigulang man o bata

Apil tanan sa maong hulga

Sa kamatayon ta maglumba

Sus kalami sa mga saad

Apan kalit man milubad

Kung ako pa lang gamhanan

Madyikon nako nga malimtan

Ang tagsa-tagsang kayugot

Nga maoy hinungdan sa kagubot

Apan bisan wa koy gahum

Ang baba di gihapon itak-um

Kay daghan gihapon mukuyog

Sa kalinaw makigduyog.

(MindaViews is the opinion section of MindaNews. Richard Vilar is Artistic Director of Kaliwat and Acting Curator of Museo Dabawenyo, a theater artist and storyteller)