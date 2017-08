Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Kanus-a, o kanus-a pa

moabot kining salidaha

sa ending niya?

Sakit na among dughan

sa mga eksenang nasaksihan

nga punô sa kaalaotan.

Bisag unsaon pa og ingon

nga nagtangag kinig paglaom,

nagpatigbabaw gayod intawon

ang kapait ug ang kaaslom.

Kapila na ba

gisaad nga hapit na

mahuman kini nga salida?

Sige lang kapakyas tawon

ang among kahinam ug paglaom

kay permi ra naay extension.

Kanus-a, o kanus-a pa

mahuman ning salidaha

aron sa amoa kami makapaulì na?

9 Agosto 2017

Eric S.B. Libre

