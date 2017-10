HABAGATNONG HINAGAWHAW: Unsay Pulos?

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Unsay pulos,

unsay kapuslanan

sa duha ka buok

ug tangkag pa gyod

nga dalunggan

kon walay katakos

maminaw ug makadungog

sa nagkadaiya nga mga tingog?

Unsay pulos,

unsay kapuslanan

sa mata nga duha

bisan og budlat pa

kon dilì buot makakitâ

ug dilì magpakabanâ

sa dugô nga nagbanaw

ug mga biniyaang nanagtuwaw?

Unsay pulos,

unsay kapuslanan

nianang kasingkasing sa dughan

kon sa kubal ingon sa giliminan

ug sa kaluoy dilì madutlan

sa kaalaotang nahisugamakan,

sa midat-og nga kasub-anan

niadtong mga walay dag-anan?

Unsay pulos,

unsay kapuslanan

sa hait nga salabotang naangkon

kon kini igo lamang pagagamiton

aron ang kamatuoran lubogon

ug aron ang katarongan lubagon

sanglit maoy buot nga ipatigbabaw

ang garbo nga nagtakoban isip prinsipyo?

Unsay pulos,

unsay kapuslanan

nianang gihuptan nga tanlag

nga untà maghatag og lamdag

aron sa dalang matarong dilì masalaag

kon kini gitaptapan sa kasilag

kansang alisbo sa kalag makalanag

ug sa panimbang makapatulibagbag?

(Eric S.B. Libre is a Mindanawon freelance development consultant who has done some work in a number of conflict-affected areas of Mindanao and occasionally dabbles in creative writing. He lives in Digos City, and is proud to be a senior citizen)

