TULA: Takipsilim

Paano ko masasambit

At inyong maririnig

Ako’y nalulungkot

Ako’y natatakot

Mahirap mang aminin

Unti-unting tumatakas na lakas

Mga ala-alang kipkip sa diwa

Nagbibigay ng ngiti, masasayang gunita

Unti-unting tinatangay ng hangin

Yugto sa aking buhay na takipsilim

Paano sasambitin

At iyong maririnig

Ako’y nalulungkot

Ako’y natatakot, ganon pa man…

Humuhugot ng tatag

Mga pangarap na di kayang buwagin

Ng panahon, ng mga pasakit, mga pagsubok

Mga pangarap at paniniwalang

Ako’y ako, ako’y buo

Ako’y di kayang tibagin

Ng lungkot, ng takot, ng galit

Lahat ng uri ng pagsubok!

Sa gitna ng panganib

Pananalasa ng virus at bakteria

Di kailan man susuko, hindi pagagapi

Sa gitna ng balakid, ako’y magwawagi

Kahit me pighati, aking pinipili, ako’y magwawagi

Sa dulo ng balakid, aking pinipili

Sa gitna ng pighati, sa yugto ng takipsilim sa aking buhay

Ako nagpapasya ng paglaya

Sa lungkot, sa takot, sa pangamba ako’y lalaya

Kahit me takot

Kahit me lungkot

Inyo kayang marinig

Akin nga bang masasambit…

(MindaViews is the opinion section of MindaNews. This poem was read by Ms Malou Tiangco during the ‘Barog: Kalinaw, Katungod, Kagawasan” online forum on 12 Jun3 2020. Ms Tiangco is a human rights and peace advocate and a clinical social worker based in Davao City. She has been in development work in the past four decades, in government, NGO, church and the academe).

