ANGAY ANGAY LANG: Unang Serye: Paikutin si Cor sa sariling circuit

ILIGAN CITY (MindaNews / 26 March) – Dear Cor,

Corona ka daw. You are a dreamer, nagsisikap na sakupin ang daigdig. Kaya pala virus. Ang kababag mo ang self-determination ng bawat tawo, ng bawat pamilya, ng bawat tribu, ng bawat bansa, pati samahan ng mga bansa tulad ng OIC, ng ASEAN, pati na ang UN.

Hanggat meron tumatanggap sa pagbisita mo, diyan ka makakita ng host at kakalat sa kanyang mga kadikit ng host, diyan ka nabubuhay. Doon ka nagsimula sa Wuhan, sa Tsina.

At mula doon kumalat na. Naghahanap ng hosts. Ooops, ang bisita pala, nakikitulog lang, sa umpisa sori, nakatapak, ooops, pero naging ugali na tumapak, at paulit-ulit na, nakakasakit pala, ay nakangiti ka pala, ay natatawa, at natutuwa ka pala, na ikaw na ang maghari o mag-queen sa bahay, at mabilis na sa pagkalat mo sa daigdig.

Totoo, bistado ka na. Wala kang Core. Wala ka ring Care.

Oooops hanggang diyan ka na lang. Nakaramdam na ang mga tawo. Totoo, iba’t ibang wika ang nakaramdam, pero kahit iba iba ang wika, parepareho kaming tawo, pareho ng pandama. Tukoy ka na, yari ka diyan.

Cor, nang mapansin na nakakasakit ka, at nakakatapak sa kapwa. Natanto ng mga tawo, Cor, ang “puso” mo pala ay nakikisuno o nakikisiping ka lang sa ibang buhay na walang pasabi.

Wala kang sariling buhay, wala kang sariling puso. Wala ka palang self-determination. O hindi mo kayang magsarili, tulad ng mga tawo.

Ay, Cor, nakakasakit ka talaga, marami na ang natatapakan mo. Cor, tawo na ang natatapakan mo. Sori, hanggang diyan ka na lang. Cor ang tawag ko sa yon. Diyan ka lang iikot sa sarili mo. Circuit mo.

Sa humanity. Ganito ang pagkatawo. Natural na umibig, natural nga magmahal ng kapwa, marunong magsarili. Ito ang puso ng pagsasarili, mahal ang sarili na natural na kumalat ng kusa. Hanap ang ka-vibes, o ka-type.

Ikaw Cor ay limited ang “buhay,” walang sariling buhay kaya kailan mo ng host, nakikisuno lang sa ibang puso, walang sariling cycle … kapag natukoy ang host mo, diyan ka na lang.

Babay Cor.

Mga Kapwa-tawo:

Ito pala ang importansya ng quarantine… putulin ang pagkakalat ni Cor, paikutin sa sarili niyang circuit.

Ang tawo may buhay, limited din, totoo, pero natural mag-produce ng papalit, meron sariling cycle ng buhay, merong evolution.

Ganito ang self-determination. Natural ito sa tawo. Ang pagmamahal … natural

maghanap ng ka-vibes. [Si Prof. Rudy Buhay Rodil ay aktibong historyan ng Mindanao, tagapasulong ng kalinaw (Bisaya sa kapayapaan). Kilala siyang espesyalista sa paghusay ng mga gusot sa Mindanao-Sulu. Naging Komisyoner noon ng Regional Consultative Commision sa siyang nagbuo ng draft organic law ng Autonomous Region in Muslim Mindanao noong 1988. Dalawang beses siyang naging miyembro ng GRP Peace Negotiating Panel. 1993-1996, pakikipag-usap sa Moro National Liberation (MNLF), at noong 2004-2008 sa pakikipag-negosasyon sa Moro Islamic Liberation Front (MILF). Naging visiting propesor sa Hiroshima University, Oktubre-Disyembre 2011. Nagretiro noong Oktubre 2007]

