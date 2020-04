HABAGATNONG HINAGAWHAW:  Taptap

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Niining panahon nga gihasì kita

nianang gikalisangang bayrus nga corona,

mas maayo na lang nga sa balay magpuyô ra

kon walay importante kaayong adtoon ka.

Kon makighimamat ta sa isigkatawo,

likayi gyod intawon ang pakigbeso-beso

ug bisan ganì kanang pakiglamano:

mintinar permi distansiyang usa o duha ka metro.

Panahong mogawas gikan sa pinuy-anan

ang pagtaod og face mask dilì gyod kalimtan

aron nga kon simbako sa bayrus mapiskan

dilì kita basta-basta niining hitaptan.

Apan seguroha nga tarong pagkataod imong face mask,

kanang bâbà nimo ug hasta ilong maayo pagkataptap:

ayaw intawon ipa-expose ang imong ilong labi nag lisngag

kay ang bayrus unyà daling makasulod sa iyang bangag.

Inig-ulî sa balay manghunaw og tarong,

ang gisul-ob sa gawas hukason ug labhan dayon,

dihâ-dihang maligò o manghimasà, ayohon pagpanabón:

segurohon nga ang bayrus sa balay dilì makadayón.

Mag-amping gyod ug dilì magkompiyansa

aron nga sa COVID-19 mahilikay kita

kay lisod na og niini hitakboyan kita,

inig mamatay i-cremate bayâ dayon ka!

Eric S.B. Libre

30 Abril 2020

