ANGAY-ANGAY LANG: Pamalandong sa Tubig Naging Delubyo

ILIGAN CITY (MindaNews / 28 May) – Nag-search ako ng Global Deluge. Ayon, maraming links doon. Isa ang madaling maintindihan, meron ding mapa. Nakakagimbal talaga. Hindi lang yong nakasulat sa bibliya. Maraming iba rin, ganon din ang naganap. Heto ang link na pinagkunan nito: https://www.nwcreation.net/noahlegends.html

Hindi ako magtataka kung umiikot ang kuwento ng Bibliya sa pinagsimulan ng Kristiyanismo, mula sa Middle East at Europea. Pero mapapansin na labas sila sa daigdig ng Kristiyanismo noon, tulad ng China, sa India, sa Canada, sa Amerika, sa mga Mexico, sa Peru, sa mga isla tulad ng Hawaii, Fiji, Leeward Islands. Binilang ko umabot sa 35 na mga bansa. Ngayon idagdag pa natin ang apat na mga Lumad na tribu sa Mindanaw, sa Dibabawon sa Davao Norte, Matigsalug sa Bukidnon, sa Higaunon sa Malitbog sa Bukidnon, at mga Talaandig na nakapalibot sa Mt. Kitanglad sa Bukidnon; 39 na lahat. Malay natin, baka meron pang iba.

Puro kuwento ng tubig. Normal lang ang ulan, kahit araw-araw pa. Pero kapag naging baha, sa Ingles, naging uso ang wikang disaster. Ngayon, matapos dumating ang internet sa ating buhay, simple na lang ang global. Kahit saan mangyari, sumilip lang tayo sa kompyuter, kahit sa TV o sa celpon, isang press lang sa Enter, andiyan na kaagad. Di ba madaling malaman kung anong bansa ang nasasagasaan ni Covid-19. Aling bansa ang nasa mapa sa ibaba. Hindi na kailan lumabas pa ng bahay.

Ayon, sa ngayon, ilang bansa na ang inabot ni Covid-19? Heto ang report ng WHO, tukuyin lang ang mga kolor sa mapa, maliwanag ang saan lupalop nakarating si Covid-19, 21 May to 27 May:

Ang pinag-iisipan ko, ano ang kaya kong gawin? Heto ang isa.

Binalikan ko ang scientific research-experiment ni Dr. Masaru Emoto tungkol sa tubig. Una, aniya, tayo bilang tao, 60 porsiyento ng ating katawan ay tubig. Normal ito sa atin.

Hindi tayo mabubuhay kung walang tubig. Pero maraming mga tao na ang nag-fasting ng 40 araw at maraming bagay sa mundo natin ang kanilang nadiskubrihan. Magtatanong tayo sa mga Muslim, alam nila ito. Mag-usisa tayo sa mga Kristiyano, alam nila ito. Umugnay tayo sa mga Budhi, alam nila. Yong mga Lama na pinagkunan ng Fountain of Youth, gawa nila. Maliwanag na maraming gawin kahit sa panahon ng fasting.

Maraming magagandang ipinakita si Dr. Emoto, makalipas ang 20 taon siyang nag-experimento, sa salita (words), prayer (dasal), video (sine o pelikula), music (kanta), sa rice (kanin). Pumanaw na pala siya noong 2014. Maaaring mag search sa Google o sa You Tube; maraming makikita doon. Heto ang isa. https://www.youtube.com/watch?v=Moz82i89JAw&t=22s

Matindi ang koneksyon ng ating isip at sa tubig at sa kapwa tao, negative o positive. Maging ang problema natin ke Covid-19, number one pansagip natin ang ating isip. Kahit merong social distancing, kaya nating magkonek sa iba, kahit sa buong daigdig. Heto ang dalawang halimbawa una, ng pagmamahal (love) at ang pangalawa, galit (anger) na nagpapakita ng epekto ng iniisip sa tinutukoy, tulad ng tubig. Kita dito ang itsura ng crystal sa microscope. Sa ibang crystal na iyang ipinakita, kung ano ang laman ng iniisip, ito ang lumalabas sa crystal, pakisilip na lang. Mas mainam doon kasi kasali ang music sa video.

Ang huling mensahe ni Dr. Emoto:

“If thoughts can do that to water. Imagine what our thoughts can do to us. Up to 60% of our body is water.”

Maliwanag na ang mga salitang ito at umaaplay sa lahat na bahagi ng ating buhay. Kasali ang pagpapaalis kay Covid-19, para maging normal ang pang-araw-araw na buhay. Puede nating gawin sa kanta, sa dasal, sa meditation, o sa pagsusulat. Yong mga scientists, sila ang naghahanap ng lunas sa mikrobyo. Tulungan natin ang isa’t isa daan sa dasal, kahit well-wishes, basta positive, sa buong daigdig.

[Si Prof. Rudy Buhay Rodil ay aktibong historyan ng Mindanao, tagapasulong ng kalinaw (Bisaya sa kapayapaan). Kilala siyang espesyalista sa paghusay ng mga gusot sa Mindanao-Sulu. Naging Komisyoner noon ng Regional Consultative Commision sa siyang nagbuo ng draft organic law ng Autonomous Region in Muslim Mindanao noong 1988. Dalawang beses siyang naging miyembro ng GRP Peace Negotiating Panel. 1993-1996, pakikipag-usap sa Moro National Liberation (MNLF), at noong 2004-2008 sa pakikipag-negosasyon sa Moro Islamic Liberation Front (MILF). Naging visiting propesor sa Hiroshima University, Oktubre-Disyembre 2011. Nagretiro noong Oktubre 2007]

