gamot lawom na

sa dugayng pag-amuma

daghang bagyo na

mikusokuso niya

hangtod ron nagbarog pa

gugmang nanggungis

nasulayan through the years

gahing matuis

pagbatì nga karaan

nigamot na sa dughan

Eric S.B. Libre

30 Mayo 2020

