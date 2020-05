MINDAVIEWSHABAGATNONG HINAGAWHAW: Awit (Untà) Alang Kanimo

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

MINDAVIEWS

HABAGATNONG HINAGAWHAW: Awit (Untà) Alang Kanimo

Sa punay nakong panalinghog

og mga love song sa YouTube,

sa akong alimpatakan mituyhakaw ang ideya

nga maghimo ug magpost pod kog kanta

(basin diay ko og mosikat pa, hahaha).

Mao nga tinguhà ko haskang dakoa

nga magkomposo alang kanimo og kanta,

kanang kinasingkasing nga kanta sa gugma

kansang mga titik balaknong walay sama

ug mohapuhap sa dughan ang mananoy nga saloma.

Apan hilabihan kaidlas gayod kaplagon

ang tukmà ug haom nga mga pulong

nga may saráng búlok ug kahulogang gihakgom

aron ikapadayag king pagbatì nga tuman kalalom,

pagbatì nga tulukibon ug lisod nga tugkaron.

Lain pang kalisod nga akong giatubang

mao nga walâ gayod koy hibangkaagan

kon ang pagtagik og huni unsaon man,

busa ingon sa mahimong kawang lang

ang pangandoy ko nga sa awit ikaw halaran.

Apan ingnon ta nga milagro nga ako makakomposo

gayod og awit sa gugma nga halad alang kanimo,

awit nga nagpasundayag sa talagsaong mga hiyas mo

nga hingpit nga mibihag ning kasingkasing ko

ug mituhop, milimin, migamot sa akong pagkatawo.

Unyà kantahon ko kini kanimo ipahinungod,

kanang with feeling nga ang tingog pinakurog

ug dayon pinalubad-lubad pa gayod (morag Victor Wood?):

pastilan, pagkadako ba nga demongkog

kay bisan mangluwà lang ganì ko yabag uyamot!

Busa, pinanggà, ako intawon pasayloa

kay ang halad ko kanimong awit sa gugma

hinanggaw ug nahisalaag nga hunàhunà ra

sa pangisip nga daw nagsalimuang na

sa pagkalaming tungod ning bayrus nga Corona.

Apan bisan walâ ako kanimoy kanta

higugmaon, panggaon ug alagaran gihapon tika

sama niadtong mao pa ikaw ug ako nahimong kita

ug sa daghang katuigan ug pagsulay nga gilatas ta.

Oo, higugmaon tika bisan kitag nangatiguwang na.

Eric S.B. Libre

13 Abril 2020

