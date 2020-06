Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Bulak napulak

walay nitagad,

walay nihilak

sa iyang pagkatagak.

Bulak napulak

duna bay gitangag,

gitangag nga balak

sa damgong nahunlak?

Eric S.B. Libre

28 Hunyo 2020

