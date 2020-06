HABAGATNONG HINAGAWHAW:  Balighô Sa Kinabuhì

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Kagahapon nga matam-is

handomon makasákit

kalipay nga lumalabay

himayà nga nahanaw.

Subô nga mga gutlò

mapahiyomon nga hinumdoman

mga hagit nga gikaharong

mga pagsulay nga nabuntog.

Nabuntog nga mga pagsulay

gikaharong nga mga hagit

hinumdoman nga mapahiyomon

mga gutlò nga subô.

Nahanaw nga himayà

lumalabay nga kalipay

makasákit handomon

matam-is nga kagahapon.

Eric S.B. Libre

14 Hunyo 2020

