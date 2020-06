HABAGATNONG HINAGAWHAW: Kalampag

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Bansang malaya, bayang malaya

ating Pilipinas ay naturingan

at ang Kalayaang ito ang ngayon

ay siya nating ipinagdiriwang.

Sa araw na ito, sariwain sa isipan

na itong Kalayaan na ngayon ay tinatamasa

ay dahil may mga nangalampag at nakipaglaban

sa mga pagmamalabis, panunupil at pananamantala.

Sa araw na ito at sa bawat araw na darating

ay lagi nating alalahanin at pahalagahan

ang mga bayani at ninuno na magigiting

na nanindigan upang igiit ang Katarungan.

Sa puso ay huwag natin kailanman iwaglit

ang aral ng Kasaysayan at ang katotohanan

na upang Kalayaa’y mapangalagaan at makamit

pagiging mapanuri at pangangalampag ang kailangan.

Kaya, kapatid at kaibigan, huwag mag-atubili

na mangalampag at makipaglaban

sa kalye, sa social media o saan pa man

upang pangalagaan itong Kalayaang mithi.

Huwag na huwag natin pahintulutan

na pagmamalabis, panunupil at pananamantala

ay mamayagpag at maghari sa ating Bayan

at pabayaang yurakan Kalayaan at Katarungan.

Para sa Bayan, para sa Katarungan,

karapatang mangalampag ay ipaglaban!

(This poem written by Eric S.B. Libre on 12 June 2020 was read for him during the online forum “Barog: Kalinaw, Katungod, Kagawasan”)

