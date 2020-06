OUR MARAWI: Ang solusyon po sa terrorismo ay ang pigilan ang mga injustices at pang-aabuso sa minoridad tulad naming mga Moro

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Dear Senator Lacson,

Bago nyo po gamitin ang 2017 Marawi Siege na Justification para maipasa ang Anti-Terror Bill mag Senate Inquiry po muna tayo paano nangyare ang Siege para malaman mo at ng taong bayan kung makakatulong nga ang Anti-Terror Law?

Ilang buwan po bago Mangyare ang Siege may Butig siege na at sa sa totoo lang ilang beses nagdeklara ang AFP ng panalo (victory) laban sa Maute Group (MG)-ISIS pero bakit nangyare pa rin ang Marawi?

Sa kabila ng mismo ang Presidente ay may direktang negosasyon sa kanila, review nyo speech nya sa Lumbayanague nung November 2016 at ang Presidente mismo ang unang nagbabala sa plano ng Maute na papasukin ang Marawi December 2016 pa lang, alam po ng gobyerno ang plano nila, Pero noon May 23,2017? Tanong po namin ilang sundalo merun sa Marawi at ilang pulis ang mayroon? Alam nyong papasok sila? Pero parang walang paghahanda? Bakit? Ginamit nyo lang kami, mga bahay at ari-arian at buhay hanggang ngayon bakwit kami? Para magpasiklab at mag-deklara ng Martial Law? Hindi pa kayo nagsawa sa pag-gamit sa aming malungkot na sinapit?

Ang solusyon po sa terrorismo ay ang pigilan ang ang mga injustices at pang-aabuso sa minoridad tulad naming mga Moro. Marami pong pinapatay samin, sama mo ang mga tinaniman ng ebedensiya, Ngaung Duterte Admin pwede tayo magbilang ng masaker dito sa Bangsamoro na walang nakasuhan at ang masakit government enforcers ang tinuturong mga salarin, parang walang halaga ang buhay namin na lage nasasakripisyo. Wala pang anti-terror law dami na biktima samim, paano na pag naipasa? Me lisensiya kayo na gawin kung sino sa tingin nyo terrorista?

(MindaViews is the opinion section of MindaNews. OUR Marawi is open to anyone who wishes to share his/her piece on Marawi City’s rehabilitation efforts. Drieza Abato Lininding is chair of the Moro Consensus Group based in Marawi City. This piece was first posted on his FB page on 26 June 2020. MindaNews was granted permission to share this piece)

