PERSONAL AND COLLECTIVE PRIVILEGE SPEECH: Buwagin ang NTF-ELCAC!

(Personal and Collective Privilege Speech delivered by Rep. Carlos Isagani T. Zarate, Bayan Muna Partylist at the House of Representatives session on 1 June 2020, via Zoom. Zarate is a Mindanawon from General Santos and Davao cities.)

Ginoong Speaker:

Ako po ay tumitindig sa aking personal at kolektibong pribilehiyo upang mariing kundenahin ang tahasang pang-aakusa ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC na ang kinatawang ito, kasama ang ilan pang Kongresista mula sa Makabayan Bloc, na pawang mga terorista.

Hindi mapagkakaila ito ni Major General Antonio Parlade Jr., ang tagapagsalita ng NTF-ELCAC pati na ang mga alipores niya, ang pang-aalipusta sa akin at sa iba pang mga demokratiko at ligal na organisasyon at mga lider at personalidad nito.

Nagkalat sa internet ang kanyang mga pahayag sa midya, minsan inuusal pa sa pagdinig sa mga bulwagan ng Kongreso, at sa kanilang social media pages ang mga paratang na ako ay isang rebeldeng komunista, gayundin ang iba pang myembro ng Kongreso at ng mga progresibong organisasyon.

Milyon-milyon ang mga nakalagak na pondo sa iba’t ibang ahensya ng gobyerno para umano tapusin ang limang dekadang rebelyon sa ating bayan. Ngunit, ano ang ginagawa ng NTF-ELCAC?

“Peace caravan” daw na pawang mga junkets naman sa Europa, Estados Unidos, Australia, at iba pang mga lugar para umano labanan ang “Local Communist Conflict?”

At habang ang buong Pilipinas ay gumagapang sa epekto ng pandemya ng COVID-19 ay nagpapakalat pa ito ng kasinungalingan at walang-batayang mga paratang?

Ang pondo na sana’y ginamit na lamang upang ibsan ang paghihirap ng sambayanang Pilipino habang laganap ang kawalan ng hanapbuhay sa kalagayan natin sa kasalukuyan ay nilulustay lamang sa kampanyang anti-demokratiko ng NTF-ELCAC.

Ginoong Speaker, mga kapwa ko mambabatas, habang ang kinatawang ito ay masugid na nagsisilbi bilang representante ng mahihirap at api, at inihalal ng taumbayan sa posisyong aking kinalalagyan sa kabila ng hamon at paninira, ay patunay na ang mamamayang Pilipino ay naniniwala sa ating tapat at makabayang paglilingkod sa taumbayan.

Ngunit, ito ay niyuyurakan ng isang NTF-ELCAC at mga minions nito, at walang-habas at walang-kahihiyang inilagay ang aking larawan at ng iba pang mga kinatawan ng Kongresong ito sa kanilang black propaganda.

Ginoong Speaker, mga kapwa ko mambabatas, hindi natin maituturing na pawang simpleng pahayag lamang ng isang indibidwal ang mga paratang na ito. Ang makinarya at pera ng taumbayan ay ginagamit ng isang institusyon ng gobyerno upang siraan ang mga halal na opisyal.

Gayundin, hindi lamang ito paninirang-puri kundi direktang tangka sa buhay at kaligtasan ng mga tao at organisasyong kanilang pinararatangan, kasama na ang kinatawang ito.

Napakarami nang pagkakataon na ang mga aktibista, matapos ang matinding kampanyang red-tagging laban sa kanila, ay sumasambulat sa kalsada o sa kanilang mga tahanan.

Kailan lamang ay tumindig din ang kinatawang ito sa bulwagang ito upang kundenahin ang pagpatay sa aming kasamahan sa Bayan Muna na si Jory Porquia noon lamang katapusan ng Abril.

At, nito lamang nakalipas na araw, ang Pangkalahatang Kalihim ng KADAMAY, si Carlito “Ka Karletz” Badion, ay pinaslang at ang kanyang tinortyur at sinunog pa na katawan ay natagpuang nakalibing ng mababaw sa buhangin sa tabing dagat sa Ormoc City.

Isa ang Kadamay sa mga organisasyong tinukoy ng NTF-ELCAC, at, si Ka Karletz Badion ay matagal na ring naging biktima ng red-tagging at matinding pagbabanta mula sa mga hinininalang mga ahente ng estado at mga anti-demokratikong puwersa ng ating lipunan.

Bagamat marami na ang naging biktima ng mga pag-atake at walang awang pagpaslang nitong mga nakaraan, si Ka Karletz marahil ang kauna-unahang pambansang lider masa ang kauna-unahang biktima nito sa kasalukuyan.

Katulad ng iba pang ganitong kaso ng mga pagpaslang ay mariin at malakas natin itong kinokondena at nananawagan tayo ng hustisya!

Itinuturing kong banta sa aking buhay at kaligtasan ang mga pahayag at propaganda materials ng NTF-ELCAC.

Ipinapahamak nito hindi lamang ang aking sarili kundi ang mga myembro at taga-suporta ng aming partido, at lahat ng mamamayang hindi pumapayag at tumitindig laban sa katiwalian, kabulukan, at karahasan ng ilang mga pwersa ng Estado. Ang NTF-ELCAC ay tumutungo sa Tokhang sa mga aktibista, sa mga kritiko ng administrasyon, at sa demokrasya.

Kamakailan lang, nitong May 22, ang isyung ito ay matinding pinuna din ng Commission on Human Rights. “Noon pa man, binalaan na namin ang pamahalaan hinggil sa padalos-dalos na pagbabansag sa mga tao o grupo nang walang ebidensya. Ang red-tagging ay isang ‘slippery slope’ na maaaring mgaresulta sa maraming paglabag ng karapatang pantao tulad ng harassment, pag-arestong labag sa batas, tortyur at pagbabanta sa buhay,” ayon pa kay Atty. Jaqueline Ann de Guia, ang spokesperson ng CHR.

Hamon sa Kongresong ito na kundenahin ang mga paratang na ito sa akin at sa ating mga kasamahan, at lalo na sa mga ordinaryong mamamayan na lumalaban para sa kanilang mga demokratikong karapatan.

Dapat mariing kundenahin ang gawaing ito ng NTF-ELCAC. Katunayan, dapat lamang na buwagin na ang pormasyong ito, na lumulustay sa pera ng bayan at nagpapahamak sa mga sibilyan, kasama na ang ilang kinatawan ng pamahalaan.

Gayundin, dapat magkaroon ng karampatang parusa ang kanilang paggamit sa aming mga larawan at pangalan sa kanilang mga progapaganda, na kanilang inilalabas sa kabila ng kawalang-ebidensya at katotohanan ng kanilang mga akusasyon.

Inaapura ng ilan ang pagpapasa ng bagong Anti-Terrorism Bill sa Kapulungang ito, sa kabila ng mariing pagtutol ng mga human rights advocates at iba pang mamamayan.

Noong Biyernes nga ng gabi, ilang oras lamang pagkatapos maipasa ng Joint Committees of Defense and Public Order ang panukalang Anti-Terror Bill, ay nag-post na kaagad ang NTF-ELCAC sa kanilang FB account ng mga nasabing mga paratang na ako at ang aking mga kasamahan ay mga terorista.

Sa halip na talakayin ang Mass Testing Bill, ang Social Amelioration Bill, ang prangkisa ng ABS-CBN, at mga hakbang pang-ekonomiya na makakatulong sa mamamayan, ay nakatuon ang pansin ng ilan na pabangisin ang batas anti-terorismo.

Ang totoo, hindi mga terorista ang nahihilakbot sa mga bagong pangil ng batas na ito, kundi ang mga mamamayang lumalaban at tumitindig para sa karapatan at tunay na demokrasya. Sila ang tunay na target na ikulong, patahimikin, at takutin ng batas na ito. Hindi ang terorismo ang totoong nais nitong supilin kundi ang karapatang pantao at ating kalayaan.

Mga kapwa ko mambabatas, kahirapan at kawalan ng hustisyang panlipunan ang ugat ng kahit anong sigalot at rebelyon sa kasaysayan ng mundo.

At hindi naiiba rito ang ating bansa. Hindi ang mga katulad ni General Parlade at mga alipores nito at ang mga pakana tulad ng NTF-ELCAC ang tatapos sa rebelyon sa ating bansa na tumagal na ng kalahating siglo.

Ang paglutas sa malalim na naka-ugat na mga sistematikong suliranin ng bayan ang tanging tatapos sa pag-aalsa ng mamamayan.

Buwagin ang NTF-ELCAC!

Itigil ang pamamaslang!

Karapatan ng mamamayan, ipaglaban!

Maraming salamat.

