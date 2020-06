QUARANTINE DIARIES: Ang Pagpangawat atol sa Panahon sa Pandemya

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

(English Translation below: Thievery during Pandemic times)

PANABO CITY (MindaNews / 10 June) — Kaganinang alas 6 buntag sayu giadto nako ang pikas lote nga gipanag-iyahan sa akong ig-agaw ug akong ginabantayan subay sa among pagkasuod.

Nadiskubrehan nako nga ang duha ka bulig saging nga ako unta tuba-on, gituba na sa laing tawo. Tinanom nako ang maong mga saging busa makaingun ko nga gikawat ang bunga sa akong paningkamot.

Imbis nga masuko, gipamalandungan nako nga hinaot nakapakaon og gigutom, labi na sa mga bata, ang maong mga saging. Lisud ang panahon karon maong ako na lang gisabot ug gipalabay ang maong salaud.

Apan kining panghitabo timailhan sa kausaban diri sa among kasilinganan. Ang akong mga silingan makapamatuod nga ako dili dalu nga tawo. Sukad pa kaniadto kun unsay maharvest nako sa saging o mangga, gapanghatag ko apud-apod sa akong mga silingan.

Kun daghan ang harvest, apuran ang mga silingan ug ibaligya ang nabilin.Sigurado nako nga ang nangawat wala maggikan sa akong mga karaang silingan kundili bag-ohay pa lang mipoyu diri sa among dapit.

Ang akong tumong sa pagpost ini mao ang pagpasabot sa Barangay Cagangohan nga ako andam i-convert ngadto sa COMMUNITY GARDEN ang maong 500 sqm nga lote aron dunay katamnan ug maharvest kalan-on ang lumolupyo diri sakop sa Purok Lomboy utlanan sa Purok Guyabano.

Ako usa ka Organic Gardener. Andam ko motudlo libre sa bisan kinsang buot makat-on og Organic Gardening labi na apan dili limitado sa among komunidad.

Dili kinahanglan mangawat kay aduna luna katamnan. Mao ni akong mensahe. Kun ang Barangay Cagangohan gato-o nga dunay kaayohan sa maong panglantaw unta suportahan kini sa Barangay. Andam ko motubag sa tanan pangutana. Salamat sa pagbasa.

Timan-i, dili nato gusto modaghan ang kawatan. Ang Community Garden usa ka epektibong pamaagi sa pagtubag sa panginahanglan sa Pagkaon.

(English Translation: Thievery during Pandemic times

At 6 o’clock earlier this morning I went to my cousin’s vacant residential lot of which I am the caretaker by virtue of our good relationship.

I found out that the two bunches (bulig) of bananas I was supposed to harvest were already taken by another person unknown to me. I could say that the fruits of my planting efforts were stolen.

Instead of becoming angry, I practiced understanding and tolerance considering that the thief must had been in great need because we are in difficult times. I just hoped that the bananas had fed the hungry especially children.

But this happening is indicator of the changes occurring in our neighborhood. My long-time neighbors can attest that I freely share with them the bananas and mangoes that I harvest. If there is more, that I sell. I am sure the thief did not come from among my old neighbors but from among the new residents in the area.

My purpose in posting this is to bring to the attention of Barangay Cagangohan that I am willing to convert the said 500 sqm lot into a COMMUNITY GARDEN here in our location at Purok Lomboy adjoining Purok Guyabano.

I am an Organic Gardener and am willing to teach anyone who desires to learn, especially but not limited to our community. You have no reason to steal food because there is a piece of land where we can plant for our food. This is my message to the community.

I hope Barangay Cagangohan will support this view and initiative. I am ready to answer should there be questions.

Remember, we do not want thieves in our community. Community Gardening is an effective response to food needs. Thank you for reading.)

(Mindaviews is the opinion section of Mindanews, Phillip Somozo is an organic gardener, a visual artist and writer. This piece was first posted on his FB page on 10 June 2020. Permission to share granted to MindaNews)

