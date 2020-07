Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Bungol nagyawyaw,

alingugngog way unod.

Ayaw lalisa,

lagmit maugtas ra ka:

dî man siya kadungog

Hanggaw nagsangyaw,

pagtuo nga inamaw.

Lalisa ayaw,

dî man siya maminaw:

labaw ka unyang hanggaw

Eric S.B. Libre

1 Hulyo 2020

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.