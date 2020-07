MUSINGS FROM TEXAS: Mga badlongon ug suringiw

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

McALLEN, Texas (Mindanews / 7 July) – Bisan asa’ng parteha sa kalibutan, naa gyoy mga tawo’ng badlongon ug suringiw!

Si kinsa man ang unang matakdan sa COVID-19 human nitambong og party didto sa Tuscaloosa, Alabama makadawat og premyong salapi, sumala pa sa report sa CNN niadtong miagi’ng semana. Niadtong Abril ug Mayo, ang ciudad ug New York State maoy giila’ng hotspot sa COVID-19 infections. Hinapos sa Hunyo ug entrada sa Hulyo, nahimo’ng pinaka hotspot ang Arizona. Gisundan kini sa Texas. Niadto lang gani’ng 4th of July US Independence Day celebration, nagdasok na sab ang mga tawo sa ilado’ng lugar bakasyonan diri nga South Padre Island. Kadaghanan sa mga tawo didto wala magsul-ob og face mask ug kuli sab sa pagtuman sa social distancing. Gani, nipagawas na’g executive order si Texas Governor Greg Abbot nga mandatory na ang pagsul-ob og face mask sa publiko nga may pataban nga multa’ng $250. Way epek. Maayo pa’ng mga Pinoy ug uba’ng Asians. Nitoo sila nga menos nga makatakod ug matakdan kadtong nagsul-ob og face mask sa publiko.

Sahi sa ato diha’s Pilipinas, daghan diri’s America, ilabina kadaghanan sa mga puti, ang kuli kaayo motuman sa sugyot sa gobyerno nga mas maayo ang magsul-ob og face mask, ilabina sa mga publiko’ng lugar. Nila pa, walay gobyerno nga makamando nila kay ang US Constitution mismo ang naghatag sa mga Amerikano sa katungod sa pagbuhat og mga butang nga makaayo kanila, basta lang dili sila makalapas sa katungod sa ubang tawo.

Sa pagka karon, puno puno na ang mga hospital dinhi sa south Texas og COVID-19 patients. Tungod sa kadaghan sa mga pasyente, halos wala nay pahulay ang mga nurses. Nag-atiman ang usa ka nurse gikan sa upat ngadto sa unom ka mga pasyente. Niadtong nilabayng duha ka adlaw, may 500 ka nurses gikan sa ubang states ang niabot aron sa pag-ayuda sa mga hospital dinhi. Nagplano na sab ang uban nga himoong COVID floor ang uba’ng departamento sa mga hospital.

Resulta ni sa kagahi’g ulo ug pagkabadlongon sa dagha’ng mga Amerikano. Dinhi sa ciudad sa McAllen, 769 ka tawo na ang COVID-19 positive, nga kon sa tibuok Texas, niabot na sa 199,062 ka tawo sumala sa tala kagahapon. Niabot na pod sa 2,897,613 ka tawo and COVID-19 positive sa tibuok America.

(Mindanawon Abroad is MindaNews’ effort to link up with Mindanawons overseas who would like to share their experiences in their adopted countries, the countries they’re presently working in, their growing up years or homecomings in Mindanao, their hopes and dreams and suggestions for Our Mindanao. Merpuvel Roa, who used to be based in Ozamiz City as journalist, left his city in 2004. He is now a youth specialist in his church. As founding member of the Mindanao Institute of Journalism, he continues to touch base and writes this column for MindaNews.)

