THE VOTE: Kung ihahalintulad natin sa isang tao ang ABS-CBN na maraming sakit, ang lunas ba ay patayin na lamang ito?

(Explanation of Basilan Rep. and Deputy Speaker Mujiv Hataman on his vote on July 10, 2020 on the resolution denying the franchise application of ABS-CBN Corporation)

To the chairpersons of the Committees on Legislative Franchises and on Good Government and Public Accountability, sa aking mga kasama sa Kongreso, sa mga taga ABS-CBN at sa mga direktang maaapektuhan ng ating boto sa panukalang ito, at sa lahat ng umaasang babalik muli sa ere ang Channel 2, isang mapagpalayang araw sa inyong lahat.

Sa labindalawang pagdinig sa aplikasyon ng ABS-CBN para sa prangkisa nito, madami tayong narinig na alegasyon laban sa network. Nariyan ang issue ng paglabag sa batas, sa prangkisa nito at maging sa Konstitusyon. Katulad ng usapin ng hindi pagbabayad ng tamang buwis, mga insidente umano ng unfair labor practices, at isyu ng bias reporting.

Pero sa lahat ng mga ito, ang nagdudulot sa akin ng pangamba – kung hindi mabibigyan ng prangkisa ang ABS-CBN – ay ang kapakanan ng mahigit sa 11,000 na manggagawa na mahaharap sa matinding dagok ng kanilang buhay – ang mawalan ng trabaho at pinagkukunan ng kabuhayan.

Katumbas ba ng pagkakamali at pagkukulang ng ABS-CBN management ang kapakanan ng mga manggagawa nito? Solusyon ba ang pagtatanggal ng prangkisa nito sa mga alegasyon ng kamalian?

Kung ihahalintulad natin sa isang tao ang ABS-CBN na maraming sakit, ang lunas ba ay patayin na lamang ito? O bigyan ng gamot sa kanyang mga karamdaman?

KUNG MAY PAGLABAG SA BATAS ANG ABS-CBN, ATING KASUHAN. KUNG MAY BASIS NAMAN ANG ALEGASYON, PAPANAGUTIN ANG MAY SALA. KUNG MAY PAGKUKULANG SA PAGBABAYAD NG BUWIS, HABULIN AT PAGBAYARIN NG TAMANG HALAGA. KUNG MAY VIOLATIONS SA KARAPATAN NG MANGGAGAWA, IHABLA NATIN SA DOLE O SA KORTE.

Sa isyu ng unfair labor practice laban dito, inamin ng ABS-CBN sa pamamagitan ng CEO nito na mayroon silang mga pagkukulang sa ilan sa kanilang mga empleyado. Maganda rin na narinig natin ito sa hearing at naitulak natin na pag-aralan nila ito at iwasto.

Pero hindi lahat ay maitatama kung hindi natin sila bibigyan ng pagkakataon na magbukas muli at makabawi sa mga pagkukulang nila.

Idadamay ba natin pati ang kapakanan ng lahat, lalo na yung 11,000 na manggagawa nito na maaapektuhan, kasama ang kanilang mga pamilya, dahil lamang sa mga kakulangang ito? Karamihan sa mga empleyado ng ABS-CBN, wala namang kinalaman sa mga isyung hinaharap ng network, o hindi naman naiintindihan ang mga isyung tinatalakay natin dito. Ang mahalaga sa kanila ay ang malaman kung may trabaho pa sila o wala.

Lalo na ngayon na may nilalabanan tayong pandemya, double-whammy para sa kanila ang pagbabadya na permanente na silang mawawalan ng trabaho.

Ayon sa pag-aaral ng Philippine Statistics Authority, nitong Abril lang ay umabot na sa 17.7% ang unemployment rate sa bansa.

Idadadag pa ba natin ang 11,000 na empleyado ng ABS-CBN dito? Statistics na lang ba sila?

Habang dumadaan ang mga araw na wala sa ere ang ABS-CBN, lalong lumalabo ang kasiguruhan ng hanap-buhay ng mga empleyadong ito, lalong lalo na yung mga nasa probinsya. Masakit mawalan ng trabaho, lalo na sa panahon ng pandemya na mahirap maghanap ng mapapasukan.

Kaya ang aking posisyon ay ito: papanagutin ang ABS-CBN kung mayroon man itong paglabag sa ilalim ng batas, pero bigyan ito ng prangkisa para makapagpatuloy sa trabaho ang 11,000 nitong empleyado.

For the reasons I cited in this explanation, I VOTE NO TO THE RESOLUTION DENYING THE FRANCHISE APPLICATION OF ABS-CBN CORPORATION TO CONSTRUCT, INSTALL, ESTABLISH, OPERATE AND MAINTAIN RADIO AND BROADCASTING STATIONS IN THE PHIIPPINES.

THE VOTE:

As both sides – for or against the grant of another 25-year franchise for ABS-CBN – say the vote on July 10, 2020 on the resolution to deny the franchise bid was historic, we offer this space for the 17 Mindanawon representatives who were among the 84 voters, to explain their vote or to e-mail a copy of what they submitted to Congress, if they submitted one. Of 17 Mindanawons, 14 voted ‘yes’ to the resolution while three voted ‘no.’

