THE VOTE: Sino po ang apektado ng ating pagpa shutdown sa ABS-CBN?

[Bayan Muna Rep. and House Deputy Minority Leader Carlos Isagani Zarate delivered this “Pagsumada Sa Mga Argumento para i-renew ang ABS-CBN Franchise” (Summary of Arguments for the renewal of ABS-CBN’s franchise) during the Joint Committees on Legislative Franchise and Good Government on 9 July 2020. The voting on the resolution denying the franchise application was on 10 July 2020].

Maalab na pagbati sa ating mga kasamahan sa Kamara, Speaker Allan Peter Cayetano, Majority Leader Martin Romualdez, Minority Leader Benny Abante, Chair Chicoy Alvarado, Chair Jose Alvarado at sa lahat ng ating mamamayan na nakasubaybay sa pagdinig ng Kongreso sa prankisa ng ABS-CBN.

Mayo a-singko po ngayong taon nang biglang pinatigil ng NTC ang broadcast ng ABS-CBN.

Makaraan ang sampung araw, dumating sa ating kapuluan ang bagyong Ambo.

Sinabi po ni Leo Gipalaga ng Arteche, Samar na ginutay-gutay ng bagyo: “Kayo pa lamang ABS-CBN ang nakarating dito na media. Kahit anong media, wala pang nakapunta dito.”

Ang kwentong ito ay nauulit hindi lamang sampu , isandaan o isanlibong beses. Sa loob po ng mahigit animnapung taon, andun ang ABS-CBN sa lahat ng kalamidad. Naghahatid ng balita, nangunguna magbigay ng relief at rehabilitation. Ginagamit ang media para makakalap ng donasyon para sa mas mabilis na pagbangon ng ating mga kababayang nasalanta.

Andun na ang ABS-CBN sa pagsabog ng Mount Pinatubo, o sa trahedya ng Yolanda. Kaya kamakailan, nasabi ng isang survivor ng Taal Volcano eruption sa public service team ng ABS-CBN: “alam naming darating kayo.”

Ito pong Marso a-dose, pinatupad ang community quarantine dahil sa Covid. Si Reynaldo Alcala, isang taxi driver, ay nainterview sa TV Patrol at naluluha niyang isinaad : “Magugutom talaga kami pag hindi kami bumiyahe. Mahirap pag mahirap.”

Marso disinwebe, inilunsad agad ng ABS-CBN ang Pantawid ng Pag-ibig. Ginamit ang media para manawagan sa private sector at sa mga lokal na pamahalaan na magtulong-tulong para sa milyun-milyong nating mga kababayan na walang makain dahil hindi makapaghanap-buhay.

Hindi lamang sa salita at sa balita, ang serbisyo publiko ay ginagawa ng ABS-CBN nang maraming-maraming taon na.alit

Tayong mga kongresista, marahil marami sa atin ang hindi pa pinapanganak, subalit naglilingkod na ang ABS-CBN sa ating mga kababayan, lalo na sa mahihirap.

Gayunpaman, pinadaan natin sila sa marahil pinakamahabang franchise hearing sa buong kasaysayan ng Pilipinas.

Ang ibang nag-aapply para sa prangkisa, walang kapawis-pawis. Kaunting araw o oras lamang ang magdaraan, may prangkisa na.

Pero ang ABS-CBN, pinadaan natin sa butas ng karayom.

Ngunit ito ay naging pagkakataon para mapatunayan natin na kahit sa pinaka-masusing pagsasala, lumulutang ang katapatan at ang integridad ng ABS-CBN.

At sino ang mga nagpatotoo?

Mismong mga ahensya ng gobyerno. Department of Justice, Bureau of Immigration, Securities and Exchange Commission, Presidential Commission on Good Government, Regional Trial Court, Supreme Court, Bureau of Internal Revenue , PEZA, Comelec at Department of Labor & Employment.

Hinungkat natin ang citizenship ni Ginoong Gabby Lopez. Mayroong nagbintang na siya ay hindi Pilipino kaya hindi maaaring maging may-ari ng isang media company.

Ang sabi ng Department of Justice at ng Bureau of Immigration, si Ginoong Gabby Lopez ay ganap na Pilipino.

Ipinaliwanag ito ni Justice Usec. Emelline Aglipay-Villar: [1]

“Tungkol sa pagbigay ng kompirmasyon sa citizenship ni Mr. Gabby Lopez, hindi ito pamamaraan ng pag-grant o pag-perfect ng citizenship, dahil siya po ay mayroong magulang, both father and mother, na Filipino citizen, kaya sa kanyang pagkapanganak siya ay isang Filipino citizen.”

Dagdag pa dito, ito naman ang sinabi ni Justice Assistant Secretary Nicholas Ty sa usapin ng partisipasyon ng ng may “dual citizenship” sa pagmamay-ari ng mass media:

“From a legal perspective, it appears that there’s no distinction made between pure Filipino and dual citizens when it comes to participation on these activities.” – Justice Assistant Secretary Nicholas Ty on participation of dual citizens in ownership of mass media.”[2]

Ang pahayag na iyon ay sinang-ayunan naman ni SEC Commissioner Ephyro Luis Amatong. Ang sabi niya:

“Our interpretation of the dual citizenship law has been similar to that of the Department of Justice…a dual citizen is 100 percent Filipino.”[3]

Sinabi din ng SEC, Legal na pwedeng maging may-ari siya ng isang media company.

Sa madaling salita, walang pagkakasala.

Sinabi din ng SEC, ang pagbebenta ng ABS-CBN ng mga PDR say alinsunod sa batas. Walang pagkakasala.

Ganito ang naging pahayag ni SEC Commissioner Amatong:

“At the time when PDRs were issued in 1999 and registered with the SEC, the prevailing view at the time was the PDRs do not reflect transfer of ownership to foreigners.” [4]

Madaming kumalat na fake news na nagsasabing ang ABS-CBN ay hindi nagbabayad ng buwis. Ang sabi ng BIR : ang ABS-CBN ay palaging bayad sa buwis.

Katunayan ito ay isa sa pinakamalaking taxpayer sa Pilipinas. Sabi ng PEZA, walang tax shield.

Ganito po ang sinabi ni Ginoong Manuel Mapoy, BIR Assistant Commissioner for Large Taxpayers Service:

“ABS-CBN Corporation is regularly paying taxes for the past years. Ang total payment po ng ABS-CBN from 2016 to 2019 ay inabot ng P 15,382,423,364.16.” [5]

Muli, walang pagkakasala.

Ang mga pasilidad ng ABS-CBN ay kinuha sa kanila ng gobyerno noong Martial Law at ginamit ng pribadong kumpanya na hindi nagbayad ng sapat na renta. Ang sabi ng PCGG, RTC at Supreme Court, ang ABS-CBN ay nararapat lang na maibalik sa pamilyang Lopez.

Muli, ganito ang naging testimonya ni Justice Assistant Secretary Ty :

“Takeover is limited only to possession and does not include ownership of ABS-CBN.” [6]

Muli, walang pagkakasala.

Sinabi ng Comelec na ang ABS-CBN ay walang nilabag na election law. Walang nilabag. Walang pagkakasala.

Tutoo na ang ABS-CBN ay nagkaroon ng ilang labor cases. Pero ang DOLE mismo ang nagsabi, karaniwan sa mga malalaking kumpanya ang magkaroon ng labor cases. At sabi ng DOLE, ang ABS-CBN ay laging nagbibigay ng kooperasyon sa proseso ng paglilinaw sa labor cases at laging sumusunod sa utos ng batas. Walang pagkakasala.

Nagsalita na ang mga ahensiyang may pangunahing jurisdictions sa mga issues at usaping ibininabato sa ABS-CBN.

Sa ilalim ng Primary Jurisdiction Doctrine , agencies charged with particular regulatory duties are accorded respects on issues within their special competence.

Kaya nga ang mga korte, kahit pwede silang magdesisyun, ay hindi nila ito ginagawa habang ang isang usapin ay nasa kamay na o nasa jurisdiction pa ng isang administrative or regulatory agency.

Muli, matapos ang napakaraming bintang, walang napatunayan na pagkakasala ang ABS-CBN.

Sa halip, nakita natin ang kaniyang pakinabang sa bayan bilang tagapaglingkod.

Sinasabi din ng milyun-milyong Pilipino na ang ABS-CBN ang pinagkukunan nila hindi lang ng inpormasyon at aliw, kundi pati na rin ng aral at inspirasyon.

Nung ang ABS-CBN ay ipinasara ng NTC nitong Mayo a-singko, nakita natin sa mga viral videos na may mga taong minartilyo ang kanilang tv.

Ang ilan, itinapon ito sa apoy o sa ilog. Aanhin pa daw ang TV kung wala nang ABS-CBN? Sa likod ng kanilang pagpapatawa, meron silang sinasabi na mahalaga: “Bakit niyo ipagkakait sa amin ang kaunting kaligayahan sa araw-araw?”

Ang karamihan ay hindi nagpapatawa. Sila ay mangiyak-iyak. Kasama na ang mga elderly people or senior citizens na nawalan ng paborito nilang mga programa habang nasa bahay lang sila ngayon dahil bawal silang lumabas. O, maging ang mga kabataan na nawalan ng mga palabas na pambata.

Sino po ang apektado ng ating pagpa shutdown sa ABS-CBN?

Halos lahat ng Pilipino dahil halos lahat ng Pilipino ay umaasa sa ABS-CBN. Sa mga palabas, balita at pati na rin sa iba’t ibang serbisyo publiko gaya ng Sagip Kapamilya, Bantay Kalikasan at Bantay Bata.

Kaya naman sa isang survey ng Summit Express nitong Hulyo a-singko lang, nobenta y dos porsyento (92%) ng mga sumagot sa survey ay sang-ayon na mabigyan ng panibagong prangkisa ang ABS-CBN.

Merong mga lugar sa Pilipinas na walang ibang malinaw na signal kundi ABS-CBN lamang.

Madami namang bansa sa mundo na nanduon ang mga OFW, nagsasakripisyo para sa pamilya.

Ano ang kasama nila para mapawi ang kanilang kalungkutan? Ang mga palabas ng ABS-CBN. Para maibsan ang pangamba? Mga balita ng ABS-CBN.

Ngayong panahon ng pandemya — ang ABS-CBN ay may kakayahan na gawin tayong mas mapagmatyag para sa ating kalusugan. May kakayahan na manawagan pa ng tulong para sa makakain ng ating mga kapatid na hindi makapaghanap-buhay.

Ngayong hindi makakapasok sa eskwela ang mga kabataan, ABS-CBN ang may karanasan at kakayahan para mapagpatuloy ang edukasyon ng mga bata sa telebisyon man, sa radyo, sa digital o sa cable. Ang ABS-CBN ay matagal nang may kaugnayan sa DepEd sa pamamagitan ng Knowledge Channel at Programa Genio.

Pero, pinatigil din ng NTC ang digital broadcast ng TV Plus. Kasama duon ang Knowledge Channel na katuwang ng mga magulang sa pagpapalawak ng karunungan at edukasyon ng mga bata.

At isang mahalagang tanong: ngayong panahon ng paghihirap, bakit pa natin dadagdagan ng mahigit labing-isang libong unemployed na dating breadwinner ang ating bansa?

Ang ating bayan ay bayan ng mas nakakaraming mahihirap at kapos sa buhay. Ang kailangan nila ay isang media company na nakakatulong at nagmamalasakit. Isang media network na tinataguyod ang bayanihan para maiangat natin ang isa’t isa.

Mga kasamahan ko dito sa Kongreso — ngayon ay magpapasya tayo kung ang ABS-CBN ba ay bibigyan natin ng prangkisa , o paparusahan natin ng isang pagtanggi sa kanilang aplikasyon.

Ang tanong ko po, bakit natin paparusahan ang isang kumpanya na walang pagkakasala?

Bakit natin pipigilang maglingkod ang isang kumpanya at ang kanyang mga nasasakupan na may malaking pakinabang sa isang nagsisikap na bayan?

***Bakit natin parusahan at supilin maging ang karapatan ng pamamahayag at karapatan nating mamamayan sa malayang pagkukunan ng inpormasyon?

Mga kasamahan ko sa Kongreso: May mga iba-ibang dahilan na panggagalingan ang ating boto. Subalit, ano nga ba ang ating papel at responsibilidad? Walang iba kundi ang gawin ang nararapat para sa interes ng ating nakararaming mga mamamayan! Hindi ang kung ano ang ating pansariling interes. Hindi ang interes maging ng may-ari ng ABS-CBN o maging ng iilan na interesado na maipasara ang ABSCBN.… Ang ating papel at responsibilidad ay ang gawin kung ano ang nararapat para sa ating nakararaming mamamayan at sa ating bayan!

Kaya nagtitiwala po ako, dahil tayo ay hinalal ng mga kababayang umaasa sa ating katapatan, tayo ay boboto nang para sa interes ng karaniwang mamamayan.

Huwag po natin silang bibiguin.

Dinadalangin ko na ang panggagalingan ng ating boto ay ang ating kunsensiya, ang ating puso, ang ating pagmamalasakit sa kapwa Pilipino, ang ating pagpapahalaga sa kinabukasan ng ating mga anak at mga apo.

Ang atin pong maging kapasyahan sa pambihirang pagkakataong ito ay magiging bahagi ng ating kasaysayan. At tayo po ay huhusgahan ng kasaysayan sa ating magiging pasya sa usaping ito.

Sumama po tayo sa panig ng matuwid at tama: bigyan po natin ng pagkakataon pang muling makapaglingkod ang ABSCBN sa ating mamamayan at sa ating bayan; i-renew po natin ang kanilang prankisa.

Maraming Salamat po sa inyo at sa ating lahat.

—-

THE VOTE:

As both sides – for or against the grant of another 25-year franchise for ABS-CBN – say the vote on July 10, 2020 on the resolution to deny the franchise bid was historic, we offer this space for the 17 Mindanawon representatives who were among the 84 voters, to explain their vote or to e-mail a copy of what they submitted to Congress, if they submitted one. Of 17 Mindanawons, 14 voted ‘yes’ to the resolution while three voted ‘no.’

[1] Justice Usec. Emelline Aglipay-Villar, 5 June 2020

[2] Justice Assistant Secretary Nicholas Ty, 8 June 2020

[3] SEC Commissioner Ephyro Luis Amatong, 8 June 2020

[4] SEC Commissioner Amatong, 11 June 2020

[5] BIR Assistant Commissioner for Large Taxpayers Service Manuel Mapoy, 1 July 2020

[6] Justice Assistant Secretary Ty, 18 June 2020

Share this: Facebook

Twitter

LinkedIn



Comments

comments