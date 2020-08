HABAGATNONG HINAGAWHAW:  Hawod Nga Pilosopo

Dinhay usa ka tawo

hawod sa kapilosopo

sa lantugì mahiligon kaayo

dilì gyod papildi sa argumento.

Katarongan ilikwad-likwad,

estorya ilubag-lubag

aron lang gyod makatubag

bahalà na og tulibagbag.

Dugang pa nga makapahimuot

(o basin sa uban makapalagot)

kay abtik kaayo siya mamutbot

aron ang binutbot himoong tinuod.

Naay hawod nga pilosopo,

sa iyaha makatawa gyod ko.

Apan nahibulong ko ngano

nga morag kahilakon man sab ko.

(Eric S.B. Libre is a Mindanawon freelance development consultant who has done some work in a number of conflict-affected areas of Mindanao and occasionally dabbles in creative writing. He lives in Digos City, and is proud to be a senior citizen.)

