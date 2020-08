HABAGATNONG HINAGAWHAW: Pagmahay

Pasayloa ako nga ikaw nagmahay

nga walâ mo matagamtam kinabuhing haruhay

bisan pa man sa mona-mona kong panikaysikay.

Dihang gugma kong gihalad gidawat mo

sa hilom sa akong kaugalingon gipanaad ko

nga buhaton ko ang kutob sa akong mahimo

aron hatagag katumanan tanan mong damgo.

Ug matag karon ug unyà may higayon

nga ako tuman nga sadyà ug mapasalamaton

sa mga kalamposan nga atòng maangkon,

dinhà sa panagway mo nagdalit ug pahiyom.

Apan may panahon sa kahisagmuyò,

kanang masud-ong ko ikaw nga ingon sa nagsubô

sanglit walâ ko matuman imong pangayò

o kahâ gibalibaran ko ang imong hangyò.

Angkonon ko nakatilaw tag kalisod

apan dilì man gyod maingon nga kita uyayod

sanglit sa atong pag-ampò ug panlimbasog

ang pamuyong hamugaway atò man nakab-ot.

Pasayloa ako nga ikaw nagmahay

nga walâ mo matagamtam kinabuhing haruhay

bisan pa man sa mona-mona kong panikaysikay.

Gugma ko kanimo mao ang nagsibot

niining walay paglunga nakò nga paningkamot

aron ikaw mopahiyom ug mahimuot

sa katawhay ug kahamugaway nga makab-ot.

Apan usahay akong hialinggatan

nga maingon nga kulang pa gihapon kining tanan

sa kaharuhay nga buot mo untà puy-an,

sa pangandoy nga sa dughan mo gitapin-an lang.

Kanimo ako mangayò og pasaylo

sa kapakyas kong hatagag katumanan damgo mo

kay kini ra gyod maabot sa katakos ko,

dinhi ra gyod intawon kutob ang abilidad ko.

Apan ako kanimo mapasalamaton

kay bisan pakyas ko nga ang pangandoy mo tumanon

gipanggà, gihangop mo ako sa gihapon.

Ug sa panlimbasog ako hugot magpadayon.

Pasayloa ako nga ikaw nagmahay

nga walâ mo matagamtam kinabuhing haruhay

bisan pa man sa mona-mona kong panikaysikay.

(Eric S.B. Libre is a Mindanawon freelance development consultant who has done some work in a number of conflict-affected areas of Mindanao and occasionally dabbles in creative writing. He lives in Digos City, and is proud to be a senior citizen.)

Share this: Twitter

Facebook

LinkedIn



Comments

comments