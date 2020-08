MENSAHE: Napatunayan na sa ating kasaysayan na mga duwag lang ang nagpapatahimik sa mga mamamahayag

(Jay V. Dayupay, reporter and anchor of ABS-CBN South Central Mindanao based in General Santos City closed the last episode of TV Patrol South Central Mindanao with this message on Friday, 28 August 2020)

GENERAL SANTOS CITY (MindaNews / 30 August) — Kapamilya, pagkatapos po ng mahigit sa dalawang dekada nating pagsasama. Ito na po ang aming huling newscast dito sa TV Patrol South Central Mindanao.

Isang karangalan po na sa nakalipas na mahigit labing-isang taon, ako po ay inyong naging tagapaghatid ng balita.

Gustohin man pong ipagpatuloy ng ABS-CBN Regional ang paglilingkod, hindi na po kakayanin ng kompanya ang pangtustos sa araw-araw naming operasyon. Ito’y matapos na bigong mabigyan ng prangkisa ang ABS-CBN.

Kaya po, kami ay magpapalam na sa inyo. Pero sa gitna po ng mga tangka para gawing masama ang imahe naming mga mamamahayag, naniniwala kami na sa bawat pamilyang nakatutok sa amin araw-araw, hindi kailanman nadungisan ang aming propesyon. Hindi perpekto ang mga mamamahayag. Pero ang tunay na tagapagbalita, kayang itama ang anomang pagkakamali.

Kaya sa ating mga campus journalists na aming nakilala, ipagpatuloy ninyo ang magandang adhikain ng malayang pamamahayag. Kayo ang susunod sa aming mga yapak. Gamitin ang teknolohiya para maipakita ang katotohanan sa gitna ng malawakang pagpapakalat ng fake news sa social media.

Sa aming mga kasamahan sa industriya, huwag matakot na ibunyag ang katotohanan dahil laging nasa likod ng mga mamamahayag ang mga Pilipinong hindi kayang sikmurain ang pang-aapi sa kanilang kapwa.

Sa mga natutuwa sa aming pagsasara, ipinagdarasal po namin kayo. Sa aking mga kasamahan, nawalan man tayo ng hanap buhay, taas-noo nating ipagmalaki sa ating mga kababayan ang mga naiambag natin sa lipunan. Ang mga natulungan nating kababayan sa gitna ng kalamidad. Ang mga kabataang ating na-rescue.

Ang mga kababaihang naibalita natin dahil sa kanilang husay at galing.

Ang mga problema ng bayan na ating na-aksiyunan.

Ang mga hinaing ng ating mga kapamilya na ating nabigyan ng katuparan.

Ang mga mag-aaral na ating natulungan.

Ang mga OFW na ating natulungang mapauwi at mailigtas sa tiyak na kamatayan.

Ang mga nabuong pagkakaibigan at mga tagumpay na ating ipinagbunyi.

Ang mga hindi natin pinalagpas at ibinulgar na pang-aabuso sa pamahalaan.

Ito ay ilan lamang sa ating mga naiambag sa ating pamayanan.

Napatunayan na sa ating kasaysayan na mga duwag lang ang nagpapatahimik sa mga mamamahayag.

Pero nawalan man ng boses ang ating mga kababayan, mananatili tayong nakabantay sa ating lipunan.

Sa ngalan po ng aming news head na si Myrvic Kapunan, sa aming station manager na si Adel Sampayan, sa aming cluster head at regional heads. Lalong lalo na sa management, alam po naming mahirap na pakawalan ang mga libu-libong empleyado sa gitna ng pandemya. Pero maraming salamat at hindi niyo kami pinabayaan.

Sa aming mga kasamahan sa ABS-CBN Regional, isang karangalan na makasama po kayo sa ating misyon na in the service of the Filipino.

Ako po si Jay Dayupay, ang inyong Patrol ng Pilipino sa South Central Mindanao.

Maraming salamat, Kapamilya.

