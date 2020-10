ANGAY-ANGAY LANG: Personal Reflections on Kalinaw Mindanaw (5)

Last of five parts

Singing the song of peace, Kalinaw Mindanaw, in their own respective language and culture.

KALINAW MINDANAW PEACE CREDO

TAGALOG (ORIGINAL):

(Rudy “Ompong” Rodil)

Kalinaw Mindanaw!

Lumad, Muslim, Kristiyano

Magkaiba, magkaisa

Isang Diyos

Isang lupain

Isang adhikain

Kalinaw Mindanaw!

ENGLISH

(Rudy “Ompong” Rodil)

Peace Mindanaw!

Lumad, Muslim, Christian

They are different, they can be one

One God

One land

One dream

Peace Mindanaw!



MAGUINDANAO

(Zamzamin Ampatuan)

Kalilintad sa Mindanaw!

Lumad, Muslim, Kristiyano

Endidaya ugayd na bagayun

Isa nin bu su Kadenan

Isa bu i begkalebenan

Isa su singanin

Kalilintad Mindanaw!

CEBUANO BISAYA

(Marilou Berangel/ Beverly Luceño)

Kalinaw Mindanaw!

Lumad Muslim, Kristiyano

Magkalahi, magkahiusa

Usa ka Diyos

Usa ka yuta

Usa ka damgo/pangandoy

Kalinaw Mindanaw!

SINAMA

(Sitti Zayda Halun)

Kasannangan ma Mindanaw!

Lumad, Muslim Kristiyano

Magsaddi, magdikayo

Dikaw Tuhan

Dikayo paglahatan

Dikayo pikilan

Kasannangan ma Mindanaw!

TAUSUG

(Sitti Zayda Halun)

Kasanyangan ha Mindanaw!

Lumad, Muslim, Krisiyano

Magdugaing, maghambuuk

Hambuuk Tuhan

Hambuuk hulaan

Hambuuk pikian

Kasanyangan ha Mindanaw

HIGAUNON

(Rogelio Cabiladas)

Kalinaw Mindanaw!

Lumad, Muslim, Kristiyano

Hadi migsuled, magsabowa

Amin Magbabaya

Amin man bugta

Ha lalayhen pa tagsandig

Kalinaw Mindanaw!

ILONGGO

(Rose Romano, Marbel)

Paghidaet Mindanaw!

Lumad, Muslim, Kristiyano

Nagkalain, magkahugpong

Isa ka Diyos

Isa ka duta

Isa ka damgo

Paghidaet Mindanaw!

UBO MANUVU

(Ramon Bayaan/Boy Sumin)

Kapiyan-nan Mindanaw!

Lumad, Muslim, Kristiyano

Nakad-as-sa pasakad-day

Sak-kad-dak Manama

Sak-kad-dak lavuta

Sak-kad-dak pahuwang

Kapiyan-nan Mindanaw!

ILOCANO

(Fr. Manuel Gunsi)

Ti kapia ti Mindanaw!

Lumad, Muslim, Kristiyano

Agduduma, agkaykaysa

Maysa nga Diyos

Maysa nga daga

Maysa nga namnama

Ti kapia ti Mindanaw!

ATA MANOBO

(Camid Lapindoy)

Koupianan Mindanaw!

Lumad, Muslim, Kristiyano

Nokog-usa, nasab-boka

Sab-boka ro no Manama

Sab-boka ro no tano

Sab-boka ron puhawang

Koupianan Mindanaw!

TEDURAY

(Timuay Roy Rafael/Fr. Manuel Gunsi)

Ketaneki Mindanawe!

Lumad, Muslim, Kristiyano

Segyo-gyo ‘dob Metiman

Sebaani Tuluse

Sebaani engede

Sebaani tudo-eb

Ketaneki Mindanawe!

BLA-AN

(Gina Imba)

Katnak Mindanaw!

Lumad, Muslim, Kristiyano

Sahal, sasatu

Set Dwata

Set tana

Set akna

Katnak Mindanaw!

MANDAYA

(Cynthia Masinaring, Liklik Masinaring, Mangkatadong Oso Colinog/Laarni Masunag)

Pagkadayaw Mindanaw!

Lumad, Muslim, Kristiyano

Yagakalain-lain, magaidallag

Sang ka Yagbaya

Sang ka banwa

Sang ka enged-enged

Pagkadayaw Mindanaw!

DIBABAWON

(Pablo Teves)

Kalinaw Mindanaw!

Lumad, Muslim, Kristiyano

Makigbugti, migkasabuok

Kasangabuok doon tu Magbabaya

Kasangabuok tu pasak

Kasangabuok pegdemdem

Kalinaw Mindanaw!

MERANAW

(Musacala S. Ampaso)

Kalilintad Mindanaw!

Lumad, Muslim, Kristiyano

Sasalakawa, Magayonayon

Isa a Tohan

Isa ka ingud

Isa a antap

Kalilintad Mindanaw!

SUBANEN

(Manny L. Selen)

Hetina Mindanaw!

Lumad, Muslim, Kristiyano

Biniyasan, megshelabok

Shelabok Magbabaya

Shelabok d’lupa

Shelabok dereman

Hetina Mindanaw!

BICOL

(Vangie Pontejos Hernandez)

Kalinaw Mindanaw!

Lumad, Muslim, Kristiyano

Magkaiba, magkasararo

Sarong Diyos, sarong daga

Sarong kadagaan

Sarong paglaom

Kalinaw Mindanaw!

(MindaViews is the opinion section of MindaNews. A peace specialist, Rudy Buhay Rodil is an active Mindanao historian and peace advocate)

