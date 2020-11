MUSINGS FROM TEXAS: Gubot Pas Lukot

MCALLEN, Texas (MindaNews / 12 November) – Bisan pa tuod gianunsyo na sa mainstream media dinhis Estados Unidos nga nidaug si Joe Biden (kanhi US Vice President) isip President-elect ug Senador Kamala Harris isip Vice President-elect niadtong Nobyembre 3 nga piliay, opisyal pa nga iproklamar sa Kongreso karong Enero 6, 2021 kon kinsa ang angay’ng modumala sa nasud sulod sa upat ka tuig. Sundan kini sa inauguration karong Enero 20.

Si Biden ug Harris, sa ilang kabahin, mianunsyo nga ang pagpakgang sa Covid-19 infection maoy nag-una sa ilang listahan nga buhaton dungan sa pagtudlo sa usa ka ekspertong doktor aron manguna sa Task Force nga magpahinay sa pagtakod sa virus ngadtos uban.

Problema lang kay di pa kaayo kalihok si Biden ug ang iyang transition team tungod sa pagdumili ni Pres. Donald Trump sa pag-ila sa giingong kadaugan sa kanhi bise presidente.

Kinahanglan pang i-certify sa mga estado (State) ang ilang tagsa tagsa ka mga election results gikan karon hangtud sa Nobyembre 30.

Si Trump ug ang iyang campaign miduso og election lawsuits (queja) aron mapugngan ang mga estado sa pagdeklara kon kinsa ang nidaug sa niaging piliay. Sumala sa mga queja, adunay nahitabong trampas ug pagpanikas panahon sa eleksyon.

Nahimo sab nga dakong balita dinhi ang mga tawag pahalipay ngadto kang Biden gikan sa mga pangulo sa ubang kanasuran. Dapat unta modawat na sab si Trump sa iyang kapildihan ug tugtan na niya ang General Services Administration nga makigtambayayong alang sa hanoy nga transition ni Biden isip bag-ong presidente, sumala pas mga komentaryo ug balita sa pamantalaan ug telebisyon.

Hangtud kanus-a mamintinar ni Biden ang iyang pasensyosong postura, samtang nagdagan ang mga adlaw ug semana luyo sa daghang mga sugyot nga dapat syang mangandam sa pagbali sa mga programa ni Trump mahitungod sa immigration, pagbalik-suporta sa climate change accord, ug uban pa?

Gibandilyo ni Biden nga sa iyang termino, siya ang presidente nga magsilbi sa katawhang Amerikano; sa way pagdapig ug pagpihig. Presidente siya nga mohiusa sa nagsingki nga pagbati ug panlantaw, ug moalim sa mga samad.

Sa laing bahin, matud ni Trump iyang dawaton ang resulta sa piliay sumala sa lagda o prosesong legal. Sa ato pa, daghan pang puedeng mahitabo gikan karon hangtud sa Enero 20.

Gawas sa nagkadaiyang narrative nga kanunay hisgotan sa media, nagpadayon usab ang bugnong legal samtang giresolbar ang resultado sa eleksyon sa nagkadaiyang estado, hangtud nga mopagawas ang kongreso sa iyang opisyal nga husga sa Enero 6.

Sa laing bahin, posible kahang way mahitabong mga protesta sa kadalanan, nga kasagaran sagolag kawat sa mga tindahan og pagkagubas mga kabtangan? Posible pod kahang maglantaw lang nga way buhaton ang mga armadong militia, ilabina nga maglisud sa pagpakgang ang kapolisan ug National Guards?

Mao na unya kini ang sukdanan sa kahamtong sa demokrasya sa Estados Unidos isip usa ka republika. (Mindanawon Abroad is MindaNews’ effort to link up with Mindanawons overseas who would like to share their experiences in their adopted countries or their thoughts on what is happening in the country of their birth. Merpu Roa of Ozamiz City, one of the founding members of MindaNews, is presently based in Texas, USA and is president of the Philippine American Chamber Commerce of Texas, Rio Grande Valley)

