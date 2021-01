TULA: Ang “Rapist”

By

Wala nang maapuhap na katinuan

Ang katuwiran sa kaniyang kabaliwan

Na nagngingitngit na sumisigaw,

Tumatagos maging sa kaluluwa…

Mga salitang humihiwa at pumupunit

Sa mahalagang papel ng dangal,

Integridad, at dignidad sa paglilingkod.

Nakasusuka! Nakasusuklam!

Walang alam kundi ang maghasik

Ng poot at paghihiganti,

Nakalilimot sa katotohanan

Na ang tangi niyang katunggali

Ay ang nakaririmarim niyang ugali

Na matagal nang lumalangoy

Sa umaalingasaw na pusali.



(Ang MindaViews ay opinyon seksyon ng MindaNews. Si Abel D. Soto, edD, ay nabibilang sa hanay ng Departamento ng Edukasyon.)

