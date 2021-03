BATANG MINDANAW: Pukawa lang ko

Maayong adlaw sa inyong tanan

Aduna koy gusto makab-ot diri sa kalibutan

Pero sa pagkakaron, murag imposible pa man

Busa patuloga ko ninyo hangtod sa katapusan

Pukawa lang ko kung naa nay paglaum

Ang pangandoy nga akong gihandom

Kung ang higayon dili na minghoy

Ug ang pananaw sa tanan dili na dulom

Pukawa lang ko kung nindot na atong kaugmaon

Kanang abi sa tanan, naa na tay padulngan

Kay sa tinuod lang, lami maningkamot kung tul-id ang dalan

Busa sa karon, papiyonga lang sa ang gikapoy sa ilang giagian

Pukawa lang ko kung maayo na atong sitwasyon

Kung pwede na muaginod ug balik sa atong trabaho-onon,

Karon, hapit na mahurot ang atong mga kusog

I-ampo nalang sa nato ni, basin diay madungog

Pero maskinag unsaon, dili man ko makatulog

Gustuhon man nako pero ang duka wa pa man nidulog

Nakapiyong akong mata pero gadagan akong huna-huna

Gahinuktok sa hangin, gahuna-huna unsay nawong sa ugma

Gusto ko matulog

Kay lisod pa magmata sa kamatuoran

Na kining tanan wala pay kasiguraduhan

Kung makatulog ko, pukawa lang ko inig hayag na

Pukawa lang ko kung ang atong kalibutan hapsay na

(Batang Mindanaw is the youth section of MindaNews. Harvey Spence P. Kentilitisca is a third-year AB Psychology student at the Ateneo de Davao University. He dreams of becoming a clinical psychologist in the next five years.)

