REMEMBERING: Bangis ng Kobida (COVID)

Alay para ke Pidot

Salamat!

Yakap na me init at lamig na pinadama

Luhang maraming hinuhugatan

Papuri sa mga obrang tama o mali

Mga sandaling waring nag-iisa’t walang kakampi

Tuksuhan, tawanan, basagan ng trip

Ituloy, kahit ako ay wala na

Salamat!

Ngayong bahagi na lang ng statistica ng COVIDA

Sana’y di masayang

Mabunyag kanyang ugat at pakay

Bitbit ang habag sa mga biktimang nakibaka, walang ayuda

Waring usok napawi, hinawi ng hangin kinalimtan

Bitbit ang galit sa nagpakana ng salot at hinagpis

Hiling pa rin, magbuklod, at lumikha ng awit na bawat titik

Magdambana ng pagmamahal at malasakit

Sa kapwa, sa bayan!

Salamat

(Malou Tiangco could not bring herself to read this poem she wrote for Pidot during the ‘‘Pagpupugay,’ an online tribute to Pidot on June 9, so she asked a friend to read this on her behalf. Malou is a human rights and peace advocate and a clinical social worker. She has been in development work in the past four decades, in government, NGO, church and the academe).

