TULA: Muling Buksan ang Puso’t Isipan

Bai Walk. Cotabato City residents are treated to a view of the sunset along the Bai Walk in Barangay Kalanganan, about 12 kilometers from downtown and a few meters away from the city’s Grand Mosque. (MindaNews photo by Jules L. Benitez)

Paano ako sisigaw, ngayo’y paos na ako.

Paano pa ako makakatayo, ngayo’y lumpo na ako.

Paano pa ako makakalad, ngayo’y nakatungkod na ako.

At paano pa ako makakapagwagayway, ngayo’y matanda at baku na ako.

Kung ikaw lang sana ay sumama…

Waḻa na tayong problema…

Kung ikaw lang sana ay gising…

Waḻa na ring kumakalinsing…

Muling bukasan ang puso’t isipan…

At ipamana magpa-kailanman…

Mga anak at mga apo mo ngayon, silay magtatamo sa hirap na dinanas mo noon.

Kung lahat sana ay iginapos na noon, hindi na sana maka-babalik sa ngayon.

Bakit lahat ng kasaysayan noon, at binabaliktad at natabunan na ngayon.

Kaya lahat ng kababayan ko ngayon, lahat na sila ay nabubulagan sa noon.

(MindaViews is the opinion section of MindaNews. Churchill C. Amplayo is a Dabawenyo accounting graduate of the University of Mindanao. He is now based in Brisbane, Queensland in Australia where he finished Masters in Professional Accounting and is now a businessman and a public accountant there).