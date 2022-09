TAUSUG IN DOHA: Huwag Maniil 

Mahalaga at sagrado

Ang buhay ng bawat tao

Ingatan ng taos-puso

Daig perlas na ma giliw



Sa sakim at karahasan

Huwag gawing kasangkapan

Lalo na kababaihan

Diwa ng bawat tahanan



Marilag, mahalimuyak

Halamang namumulaklak

Sa magulang sila’y anak

Mahal na tunay at tiyak



Kabataan ay ingatan

Dakila yaman ng bayan

Sa langit na karimlan

Wari gasuklay na buwan



Bawat iyak na may tinig

Marinig sana ang himig

Maniniil nawa’y maantig

Yakapin na ng pag ibig

(Mindanawon Abroad is MindaNews’ effort to link up with Mindanawons overseas who would like to share their experiences in their adopted countries. Gamson Jr Mawallil Quijano of Sulu is a registered Radiologic Technologist who works in Doha, Qatar).