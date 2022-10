REMEMBERING: Rest in peace Datu Quiambao

By

Niadtong pito (7) pa ang akong panuigon, kanunay ko syang makit-an sa kasikbit namong umahan nga nag daro samtang kami naglimpisa sa among humayan. Bisan kanunay nako sya makita apan wala ko kaila sa iyang ngalan.

Datu Quiambao. Photo courtesy of Era Espana

Niadtong 1999, sa wala nako damha nga magkauban kami sa buhat sa Panagtagbo Mindanao (usa ka Indigenous Peoples Organization) ug sa paglabay sa panahon naka hukom siya nga pondaron ang Posakadiy Manobo Association (PAMAAS) ug Ako usab sa Tuddok to Linubbaran ni Ayun Upan (TUDDOK) ubos sa programa Peace and g|Governance sa CRS (Catholic Relief Services).



Sa miaging tuig uban na usab kami sa project sa IID (Initiatives for International Development) sa Indigenous Peoples Territorial Mapping.

Pila ka adlaw sa wala pa mobiya si Datu Quiambao Ayag kanato namisita ako kaniya. Bisan luya na ang iyang lawas nahimo pa niya nga mag pasi-aw ug nangatawa pa kami sa iyang pagsaysay sa among mga kaagi sa pag serbisyo sa mga tribo.

Sa among panaghisgot kanunay niya malakbitan ang spirituality sa Indigenous Peoples. Sadya man ang iyang panagway niadtong tungora.

Nibalik ako sa pagpamisita kaniya sa sunod nga adlaw apan wala na nako sya maistorya ug na looy ako nga nagsud-ong kaniya. Wala ako nakadugay nga nagsud-ong kaniya kay daw kumoton ang akong kasingkasing tungod sa kalooy kaniya.

Wala ako nahimutang sa tibuok adlaw ug hangtod sa gabii akong gitext si Bae ug didto nko nasayran nga nakablasan na sa kinabuhi si Datu. Wala ako nakatulog sa tibuok gabii mao nagsakit ako sa sunod nga adlaw.

Bisan man na wala na si Datu physical piro ang daghang mga pagtulon-an ug maayong handumanan nga iyang gibilin kanato mag pabiling buhi dinhi sa akong kasingkasing ug sa akong panumdoman.

Rest in Peace Datu.

(Datu Quiambao passed away on Wednesday, October 19, 2022)