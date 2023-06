Glitter and Sparkle

Do not be dazzled

by the glitter and sparkle,

it is only gold.

Listen to the Word,

and follow the righteous road

that to Heaven lead.

Silaw ug Kinlaw

Ayaw pailad

sa silaw ug sa kinlaw,

bulawan ra na.

Dungga ang Pulong,

sunda dalan matarong

Langit padulong.

Eric S.B. Libre

15 June 2023