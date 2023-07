ANGAY-ANGAY LANG: Memories of Grade School in Dinaig Central Elementary School 

ILIGAN CITY (MindaNews / 16 July) — This morning, while doing my Fountain of Youth exercise, my sixth book is formed in my head…I start today…

Others who wish to write their own story, today, call it a journal, pero tomorrow it is history, recorded na.

Normally, what do we write about… something, an event in my own head, or within the household that I just observed… something to record…

What is it about… something that hit my heart, nakapukaw sa dughan, lami i-record… ito ang ibig sabihin ng “saysay”… tapos nagiging “ka-saysay-an”.

Bakit konti lang ang nakasulat sa buhay natin… natural lang kasi sa Ingles, “oral people” tayo, mahilig magkuwento ng buhay natin… ngayon nandiyan na ang kantahan… kaya nandiyan na si “Marites”, sa You Tube, meron nang Tagalog, meron nang Ilocano, meron na Bicol… yong iba enjoy sa love life nila… kuwento ng kaibigan… pag-iibigan… itong ibig madaling gawin kanta o kuwento… merong mga taong tahimik, nakikinig lang, meron iba kuwento ng kuwento… madrama… nakakaiyak… nakakatakot … kaya maraming kuwento ng multo, aswang, tikbalang, kapre… tanong ko, ilan ang narinig nating kuwento ng girian, awayan, patayan… konti lang, sad stories kasi eh i nakakainis, way lami sa Bisaya.

Ang last question ko ngayon, kung gusto ng mga kuwento para sa mga bata na gamit ng mga titser, yong mga ina o ama, diyan umpisan… yong mga titser, kahit grade 1, puede na simulan… laro style lang…

Inis ako sa titser ko sa Grade 1 hanggang ngayon… baka pumanaw na yon, 1949 pa yon, kasi pagdating sa pagsusulat, laging diin, estrikto siya sa indention, one inch sa itaas, sa ibaba, sa kanan, sa kaliwa… laging low grade ako kasi ang turo ng nanay ko, huwag mag-aksaya… ayon mahal ang papel, gamit ang lahat na space ang ginagamit ko, feeling ko ganda ng sinulat ko pero low grade pa rin…

Grade 6 class picture, school year 1954-1955 at the Dinaig Central Elementary School in Maguindanao. Photo courtesy of Rudy Buhay Rodil

Sige… kayo rin. Pakigamit ang sariling wika sa bahay, kahit halo-halo ang lingwahe… basta yong feeling natin, yong may saysay.

(Mindanao historian and peacebuilder Rudy Buhay Rodil was conferred the Fr. Francisco R. Demetrio, S.J. Award by Xavier University in Cagayan de Oro City on July 6, 2023 “in recognition of his significant contributions in the field of Indigenous Peoples (IPs) and Moro community studies through research, writings, advocacy works, and participation in peace processes addressing conflicts in Mindanao.”)