Colorful floats adorned with flowers joining the Pamulak sa Kadayawan, a flower floatparade, were the crowd-drawers on Sunday (21 August 2022), capping the month-long celebration of the 2022 Kadayawan Festival of Davao City. Tourists and local residents missed having these floral floats parade the streets of Davao City in 2020 and 2021 due to the COVID-19 pandemic. MindaNews photos by MANMAN DEJETO

Pamulak sa Kadayawan, 21 August 2022. MindaNews photo by MANMAN DEJETO

