IATF Resolution No. 36 on MECQ, deployment of OFWs, FCAs, opening of classes in HEIs, antibody test kits, etc.

SOURCE: IATF

NOTE: As of 7 a.m. on May 15, there is no available copy yet of Resolution 35-A which Presidential Spokesperson Harry Roque announced on May 14 as an amendment to Resolution 35

PRESIDENTIAL COMMUNICATIONS OPERATIONS OFFICE

News and Information Bureau

PRESS BRIEFING OF PRESIDENTIAL SPOKESPERSON HARRY ROQUE

MAY 14, 2020 (12:05 – 12:57 P.M.)

SEC. ROQUE: Magandang tanghali, Pilipinas. Umpisahan po natin sa balitang IATF. Nagpulong po kahapon ang IATF kung saan tinalakay ang mga lugar na classified na low risk areas. Ayon sa huling napalabas na resolusyon, ang mga ito ay hindi na mapapasailalim sa community quarantine. Pero nagkaroon po ng diskusyon ukol dito at kahapon nga po ay napagkasunduan na maglabas ng IATF Resolution No. 35-A.

Nag-issue ang IATF ng amendments sa Resolution No. 35 na simula Mayo 16, ang mga probinsiya, highly urbanized cities at independent component cities na classified as low risk areas ay mapapasailalim pa rin sa General Community Quarantine. So ngayon po, makikita ninyo sa ating mapa na ang buong Pilipinas po ngayon ay ‘yellow’. Lahat po ng parte ng Pilipinas ay nasa ilalim ng General Community Quarantine maliban po sa Metro Manila, sa probinsiya ng Laguna at sa siyudad ng Cebu na mapapasailalim sa Modified ECQ.

