Statement of Journalists and Media Workers on the denial of the ABS-CBN Franchise

We, the undersigned journalists, editors and workers from different media organizations, express our solidarity with thousands of our colleagues in ABS-CBN who risk losing their jobs after the House of Representatives Committee on Legislative Franchises denied the network a fresh 25-year franchise.

We condemn the unjust and cruel decision of the House committee that threatens the livelihood of workers as we are facing uncertainties due to the pandemic.

One media outfit shut down because of the whims and trivialities of those in power is one too many, especially at a time when the public needs credible and independently verified information to make informed choices.

The role of a journalist in a democratic society is to keep the people well-informed to allow them to be free and self-governing, not to serve as any administration’s publicist.

The rejection of ABS-CBN’s franchise bill sounds the death knell to a credible source of news and a huge attack on press freedom in the country.

In denying the network of a franchise, the 70 lawmakers clearly want to treat the press as a propaganda machine that will serve their political interests, embellish their image, and parrot their spin.

History will surely be cruel to the lawmakers who voted against the franchise renewal of a network that was last shut down during the Marcos dictatorship.

The only “historic” deed they were able to accomplish is to make the chamber a pawn for carrying out a personal vendetta.

Victory came easy for the forces that conspired to bring down ABS-CBN. But the rehabilitation of the image of those condemned by history won’t, as it will be fraught with the collective wrath of a people who live by democracy and the rule of law.

July 13, 2020

Adam Ang Adelle Chua, Manila Standard Aika Rey, Rappler Aimee Guinita, Davao Today Albert Rodriguez, Philippine Daily Inquirer Alden Monzon Alex San Juan, Manila Bulletin Alexa Villano, Rappler Alexis Romero Allan About, Radyo Natin Buug Zamboanga Sibugay Allan Macatuno, Philippine Daily Inquirer Allan Policarpio, Philippine Daily Inquirer Almario Rentura, ABS-CBN Davao Alvin Kasiban, Manila Bulletin Alyssa Rola Amabelle San Pedro, ABS-CBN Amalia B. Cabusao, Mindanao Times Amanda Lago, Rappler Ana Santos Analou De Vera Anamie Arcillas, ABS-CBN North Mindanao Anca Paje Andoreena Causon, ABS-CBN Davao Andrei Carlo Ching, ABS-CBN Davao Angel Dukha III, Philippine Daily Inquirer Angela Celis Angelica Ballesteros Anjanet Bolingkit, Energy FM Dipolog Anna Felicia Bajo Anna Leah Estrada Annelle Tayao-Juego, Philippine Daily Inquirer Anthony Cuaycong, VERA Files Anthony Q. Esguerra Antonia Supieza, ABS-CBN North Mindanao Antonio Colina, MindaNews Archie Sumalinog, ABS-CBN Davao Argyll Geducos, Manila Bulletin Arianne F. Calumbiran Arianne Mae Tampus Apatan, ABS-CBN Cotabato Aricel Saludo Arjay L. Balinbin Ark Nowell Magno Hasigan, ABS-CBN Davao Arman Almerez, ABS-CBN Davao Armin Adina, Philippine Daily Inquirer Arnel Kwong, MAGIK FM Arnell Ozaeta, The Weekly Frontpage Audrie Julienne D. Bernas Aurea Calica, The Philippine STAR/OneNews.ph Barnaby Lo Barry Ohaylan, Philippine Daily Inquirer Basilio Sepe Bea Bernardo Bea Cupin, Rappler Bea Micaller Bee Go, Rappler Belle Bondoc-Roberto, Philippine Daily Inquirer Ben de Vera, Philippine Daily Inquirer Benjamin T. Petilos Jr., ABS-CBN Davao, Dxab1296 Berchan Louie Angchay, ABS-CBN Davao Bernadette Lunas, Manila Standard Bernadette Nicolas Betheena Unite, Manila Bulletin Bhal Cabrera, Mindanao News Express Billy Joe Santos, ABS-CBN Davao Bingbong Austria Bobby Nolasco, ABS-CBN Davao Bobby Timonera, MindaNews Boling Dela Cruz, LDN Today Bong Lozada, INQUIRER.net Bong Pedralvez Bong Sarmiento, MindaNews Bonita L. Ermac, Manila Bulletin, Iligan Bonna Pamplona, ABS-CBN Davao Bonz Magsambol, Rappler Booma Cruz, VERA Files Bryan Esin, ABS-CBN North Mindanao Buena Bernal C. Mendez Legazpi, BusinessMirror Caleb Benitez, ABS-CBN Zamboanga Camille Elemia, Rappler Care Balleras Carla Gomez, Philippine Daily Inquirer Carlo Jacob Molina Carmi P. Rivera Carmina Tunay, Philippine Daily Inquirer Carolyn O. Arguillas, MindaNews Carylee Gali, NOW Catherine A. Modesto Catherine Talavera Cathrine Gonzales, INQUIRER.net Cedelf Tupas, Philippine Daily Inquirer Celine Isabelle Samson, VERA Files Cha Lino, INQUIRER.net Charina Echaluce, NOW Charmaine Awitan, ABS-CBN North Mindanao Charmaine Deogracias, VERA Files Charmaine Tadalan Chastine Jen Montaño, ABS-CBN Davao Cheche V. Moral, Philippine Daily Inquirer Chelsey Brazal Cheryl Onyot, DXRL Molave Chie Gatuz, NOW Chino Leyco Chito De La Vega, Rappler Chris Panganiban, Philippine Daily Inquirer Chris Quintana, Philippine Daily Inquirer Chrisel Almonia, ABS-CBN Zamboanga Chrislen Bulosan, ABS-CBN Davao Christe Garingo Basadre, Radyo Bisdak Ipil, Zamboanga Sibugay Christia Marie Ramos, INQUIRER.net Christian Deiparine Christian Jacinto, spin.ph Christian V. Esguerra, ABS-CBN News Chrysee Samillano, Visayan Daily Star Cindy Caruana, MBC Ozamis Claire Cornelio, ABS-CBN Davao Cody Cepeda, INQUIRER.net Cong B. Corrales, Mindanao Gold Star Daily, CDO Connie Fernandez-Brojan, Philippine Daily Inquirer Consuelo Marquez, INQUIRER.net Corrie Narisma, Philippine Daily Inquirer Cory de Jesus, ABS-CBN France Cris Angelo Andrade, ABS-CBN North Mindanao Crisanto Sapong, Energy FM Dipolog Criselyn Valesco, DXNE 94.3 FM Tubod, Lanao Cristine Manuel, Dxno Radyo komunidad Basilan Czeriza Valencia Daniel Manalastas Danielle F. Gabriel Dante Dapitan, KMTV Daphne Galvez, INQUIRER.net Darlene Delgado Darryl John Esguerra, INQUIRER.net Daxim L. Lucas, Philippine Daily Inquirer Deejae Dumlao, Philstar.com Delfin Dioquino, Rappler Delfin Mallari Jr., Philippine Daily Inquirer Denise Valdez Denison Dalupang, Philippine Daily Inquirer Dennis Mariano Dennis Palco, Radyo Bandera Gensan Dennis Ruego, ABS-CBN Davao Dexter V. Cabalza, Philippine Daily Inquirer Dhel Nazario, Manila Bulletin Didot Sacote, DXNE 93.4 FM Dino Mari Testa Diosdado Budeng, ABS-CBN Davao Divina Morgia Suson, Philippine Daily Inquirer DJ Yap, Philippine Daily Inquirer Doris Dumlao-Abadilla, Philippine Daily Inquirer Dyborrhae Jewel Mendoza Reyes, ABS-CBN Zamboanga Dynah Gay Diestro, ABS-CBN North Mindanao Earle Galindo, ABS-CBN Davao Eastine Charles Taneo, ABS-CBN Edgar Degayo, DXVL 107.7 FM Edgar Lubiano, Dxno Radyo komunidad Basilan Edison Gonzales Edith Pagente-Tomong, RMN DxDR Edra L. Benedicto, Philippine Daily Inquirer Edu Punay Edwin O. Fernandez, Philippine Daily Inquirer Efigenio Toledo IV, Philstar.com Eia Santos, Philstar.com Eimor Santos Elena Pelari, Clark TV/Radio Bisdak Y96 FM Elijah Roderos, VERA Files Elijah Rosales Elizabeth Marcelo, The Philippine STAR Ella Mage Ellen Tordesillas, VERA Files Ellie Aben Elton Ybas, ABS-CBN Davao Elyrose Naorbe, Iloilo Metropolitan Times Emil Manguerra, Pinas 360 Emilito Balansag, ABS-CBN North Mindanao Eric Gevero, ABS-CBN North Mindanao Ernex Cañete, Radyo Natin Molave Eros Villanueva, ESPN Philippines Erwin Colcol Erwin M. Mascariñas, Philippine Daily Inquirer/Gold Star Daily Erwin Mariño, ABS-CBN Davao Euden Valdez, Philstar.com Eugene Dango, ABS CBN Davao Eunice Wu, Philippine Daily Inquirer EV Espiritu, Philippine Daily Inquirer Expedita Roxas, MBC Ozamis/ DXNT FM Ezra Acayan Fate Colobong, Philippine Daily Inquirer Felipe F. Salvosa II, PressOne.PH Frances Katigbak, Philippine Daily Inquirer Francine Medina Marquez Francis Allan Angelo, Daily Guardian Francis Basco Francis Magbanua, ABS-CBN Davao Franco Luna, Philstar.com Franz Lewin Embudo Fraulein Olavario, TV5 Fredzon Sagarino, ABS-CBN Davao Froilan Gallardo, MindaNews Froilan Garcia Gabbi Parlade, Daily Tribune Gabriel Pabico Lalu, INQUIRER.net Gabriela Baron, Manila Bulletin Gaea Cabico, Philstar.com Gerald Dizon, Philstar.com Gerard Carreon Gerg Cahiles Ghiner Cabanday, RMN Iligan Ghio Ong Gigi Valderrama Giging Timagos, DXVL 107.7 FM Gillian Cortez Girlie Linao Giselle Ombay, ABS-CBN Gleefer Jalea Glenda Gloria, Rappler Glenda Tayona Glenn Ray Roluna, Mindanao News Express/DXDD Ozamis Grace Saron, Mindanao Times Davao Great Shell Pagalan, ABS-CBN Davao Greg Refraccion, Philippine Daily Inquirer Gretchen Malalad Hana Bordey Hanah Tabios, Manila Bulletin Hannah Mallorca, The Philippine STAR Harold Warren Sarabia, ABS-CBN Davao Hazel Sim Romero, ABS-CBN Zamboanga Hazel Villa, Philippine Daily Inquirer Helen Flores Helen Quiñanola, Correspondent, TFC Australia Henry Lumawag Herbie Gomez, Gold Star Daily Hernel Tocmo, ABS-CBN Davao Howard Johnson Ian Biong, INQUIRER.net Ian Nicolas Cigaral, Philstar.com Ian Paul Cordero Ian Suyu Ime Sornito Inna Cabel, Philippine Daily Inquirer Ira Pedrasa, Philippine Daily Inquirer Irene Perez, Philippine Daily Inquirer Iris Gonzales Ivel John Santos, VERA Files Ivy Marie Mangadlao, Caraga Observer Jacque Manabat, ABS-CBN News Jaimie Aberia, NOW Jaira Krishelle Balboa, Philstar.com Jamela Alindogan James Francis Mendoza Barlisan, Mindanao News Express James Galay, ABS-CBN Davao James Patrick de Jesus James Relativo, Philstar.com Jamil Santos Jan Carlo Anolin, Manila Bulletin Jan Edward Ballesteros, ESPN Philippines Jane Bautista, Philippine Daily Inquirer Jannielyn Ann Bigtas Janvic Mateo, The Philippine STAR/OneNews.ph Jason Gutierrez Jasper Emmanuel Arcalas, BusinessMirror Jasper Kent Cabardo, Mindanao News Express Jasper Ramalla Magoncia, ABS-CBN Davao Jay Patao, Malaya Business Insight Jayson Arcan, Dxno Radyo komunidad Basilan Jayson Mojado JC Gotinga, Rappler Jean Dischoso, NOW Jeanny Clarin, MBC Ozamis Jee Geronimo, Rappler Jeffrey D. Gutang, ABS-CBN Davao Jeffrey Rosales, Philstar.com Jel Santos, Manila Bulletin Jenelyn Sarahina, ABS-CBN Davao Jenina Ibañez Jennifer Ponsaran-Rendon, Daily Guardian Jennifer Santiago, Philippine Daily Inquirer Jenny Ortuoste Jeoffrey Maitem, Philippine Daily Inquirer Jepoy Soriano, Pinas 360 Jerah May Rivera Jeraldine Pascual Jerome Vitug, NOW Jhay Ar Ofima, DXBZ AM and DXCA FM Pagadian City Jhesset O. Enano, Philippine Daily Inquirer Jhoanna Ballaran Jigger J. Jerusalem, Philippine Daily Inquirer/Gold Star Daily Jimbo Gulle, Manila Standard Jimmy A. Domingo, LiCAS.news Jimmy Calapati JK Carandang, GMA News Online Joahna Casilao Joan Dairo-Revoltar Joanna Aglibot, Philippine Daily Inquirer Job Anthony Manahan Jocelyn Reloba-Vales, ABS-CBN North Mindanao Jodee A. Agoncillo, Philippine Daily Inquirer Jodesz Gavilan, Rappler Joemeleth Tabotabo, DXLJ 96.7 News FM Joey Gabieta, Philippine Daily Inquirer Joey P. Nacalaban, Mindanao Gold Star Daily Joey Yecyec, ABS-CBN North Mindanao Jofelle Tesoro, ABS-CBN Europe John Bryan Ulanday, The Philippine STAR John Chester P. Fajardo John Martin Taasin, DXLJ 103.7 Energy FM Dipolog City John Ramil, ABS TV Molave John Reczon E. Calay, ONE News John Rey Solis, MBC Ozamis Johnna Giolagon Jojo Riñoza Jon Viktor Cabuenas Jonas Terrado, Manila Bulletin Jonathan de Santos, Philstar.com Jonathan Santos, IFM Zamboanga Jonathan Vicente, Inquirer.net Jonel Pelari, Clark TV Jordeene Sheex Lagare Joselito Villasis Joselle Dela Cruz Joseph Pedrajas, Manila Bulletin Jovic Yee, Philippine Daily Inquirer Jovie Agus, DXVL 107.7 FM Joy Engoc, DXAA 92.5FM and Dipolog Chronicle Joyce Pañares, Manila Standard Juan Segovia, DXYU 93.7 FM Maranding Jufel Pacaña, RMN Zamboanga Julia Medina Julia Ornedo Julie M. Aurelio, Philippine Daily Inquirer Julie S. Alipala, Philippine Daily Inquirer Juliet D. Aya-ay, ABS-CBN Davao Julius Catacutan, ABS-CBN Davao Jun Dela Peña, DXVL 107.7 FM Jun Enriquez, Forum for Peace TV/Edge FM Iligan Jun Indonto, DXRL Dipolog Juned Daymiel, DXAA 92.5 FM Dipolog Kara Magsanoc Alikpala Karl Ocampo, Philippine Daily Inquirer Karlos Manlupig, Philippine Daily Inquirer Karlston Lapniten, Philippine Daily Inquirer Karol Anne Ilagan, Philippine Center for Investigative Journalism Kate Reyes, spin.ph Kath Cortez, Davao Today Katherine G. Adraneda Katrina Elaine C. Alba Katrina Hallare, INQUIRER.net Kenneth Alipala, Spectrum Kenneth Mheil Mangaya- Ay, ABS-CBN Davao Keziah Sumadic, ABS-CBN North Mindanao Kimberlie Quitasol, Philippine Daily Inquirer Klaire Joanna Ting, VERA Files Krissy Aguilar, INQUIRER.net Kristine Joy Patag, Philstar.com Krixia Subingsubing, Philippine Daily Inquirer Kurtnhy Maderal, Caraga Observer Laurence C. Bation, ABS-CBN Davao Lawrence Agcaoili Leila Salaverria, Philippine Daily Inquirer Leizle Lacastesantos, ABS-CBN Zamboanga Leo Laparan II, Pinas 360 Leoncia Nacua Gulahab, DXCT FM, Tangub Leslie Santiago, IFM Zamboanga Lian Buan, Rappler Lisbet Esmael Lito B. Zulueta, Philippine Daily Inquirer Llanesca Panti Louella Desiderio Louie Greg Rivera, Philippine Daily Inquirer Lourdes Escaros, NUJP National Capital Region Luisa Morales, Philstar.com Luz Wendy Noble Lyza Bautista, CNN Philippines/DXKD Ma. Angelica Garcia Maan D’Asis Pamaran, ANCX Madelaine Miraflor Madonna Virola, Philippine Daily Inquirer Mai Bermudez Maimai Jongco, DXCA FM DXBZ AM Pagadian Manman Dejeto, MindaNews Manny Mogato Mar Arguelles, Philippine Daily Inquirer Mara Cepeda, Rappler Marc Jayson Cayabyab, The Philippine STAR Marchel Espina, Visayan Daily Star/Rappler Maria Adelaida Calayag, Philippine Daily Inquirer Maria Bernadette Romero Maria Cecilia Butardo, ABS-CBN North Mindanao Maria Razelle Rodriguez, ABS-CBN Regional-Mindanao Maria Ressa, Rappler Maria Tan Maricar Cinco, Philippine Daily Inquirer Mariejo S. Ramos, Philippine Daily Inquirer Marielle Lucenio Marinel Cruz, Philippine Daily Inquirer Mark Amoguis Mark Bacroya, DxDR Mark James Estonilo, Sipified.com Mark John Riel Alforque, J Channel Mark Saludes Marlon Garcia, IFM Zamboanga Marlon Marces, ABS-CBN Davao Marlon Ramos, Philippine Daily Inquirer Marnie Maghinay, DXVL 107.7 FM Mart Sambalud, Philippine Daily Inquirer Martin Sadongdong Mary Grace Padin Mathew Sanson, Dxno Radyo komunidad Basilan Matthew Reysio-Cruz, Philippine Daily Inquirer Maureen Simeon Maximillan Villanos, Philippine Daily Inquirer Mayvelin Caraballo Me-ann Perido, Philippine Daily Inquirer Meeko Angela Camba, VERA Files Meg Adonis, Philippine Daily Inquirer Melanie Guanzon, RMN Zamboanga Melanie Severino, ABS-CBN Davao Melchor C. Carcasona , ABS-CBN Davao Melchor Coronel, DXPR Melissa Luz Lopez Melissa Mae Rosello, ABS-CBN Davao Melo Acuña Melodee Joy Casimiro-Concepcion, ABS-CBN Zamboanga Melvin Gascon, Philippine Daily Inquirer Merinette Retona, VERA Files Merlyn Manos, GMA7 Iligan Mia Gonzalez, Rappler Michael Kho Lim Michael Navarro, Mindanao News Express Michael Peincenaves, Caraga Observer Michelle Abad, Rappler Michelle Robin, ABS-CBN Davao Miguel Camus, Philippine Daily Inquirer Mike Navallo, ABS-CBN News Mike Sinco, IFM Zamboanga Mikkah Factor, Philippine Daily Inquirer Mildred Fragante Minerva Generalao, Philippine Daily Inquirer Minka Tiangco, Manila Bulletin Mirasol Monteza, RMN Zamboanga MJ Blancaflor, Daily Tribune Mok Pusong, Philippine Daily Inquirer Myla Iglesias Nastasha Verayo-de Villa, Philippine Daily Inquirer Neil Arwin Mercado, INQUIRER.net Neil Jayson Servallos, The Philippine STAR Nestle Semilla, Philippine Daily Inquirer Nestor Burgos Jr., Philippine Daily Inquirer Nestor Corrales, Philippine Daily Inquirer Nickee Butlangan, ABS-CBN Sulu Nickie Wang, Manila Standard Nicole Stephanie N. Dacanay, ONE News Nicole-Anne Lagrimas Nida Buenafe, Visayan Daily Star Nikka Valenzuela, Philippine Daily Inquirer Nikko B. Valdez, Tirad Pass Radio TV Broadcasting Network Inc. Nikko Miguel Garcia Niña V. Guno, INQUIRER.net Noel Rico Alviola, ABS-CBN Davao Noel Sevillano Talacay, Malaya Business Insight Noli Cañada, ABS-CBN Davao Noning Antonio, ABS-CBN Zamboanga Norman Tan, Philstar.com Oscar Samson Jr., ABS-CBN North Mindanao Pam Pastor, Philippine Daily Inquirer Paola Navarette Paolo Romero Paolo S. Mariano Paterno Esmaquel II, Rappler Patricia Denise M. Chiu, Philippine Daily Inquirer Patricia Lourdes Viray, Philstar.com Patty Pasion, Rappler Paul Palacio, ABS-CBN Davao Pauline Faye Tria Pauline Macaraeg, Rappler Pennie Azarcon dela Cruz, Philippine Daily Inquirer Peter Tabingo, Malaya Business Insight Philip Martin Matel Philip Tumaroy, ABS-CBN Davao Pia Ranada, Rappler Pinky Ruiz, DXLJ Energy FM Pocholo Concepcion, Philippine Daily Inquirer Prinz Magtulis, Philstar.com RA Ostria, Philippine Daily Inquirer Raffy Cabristante, Philippine Daily Inquirer Ralf Rivas, Rappler Ralph Edwin Villanueva, The Philippine STAR Ralph Joshua D.R. Hernandez Rambo Talabong, Rappler Randell Angelo B. Ritumalta Randolph B. Leongson, spin.ph Raoul Chee Kee, Philippine Daily Inquirer Raquel Crisostomo, ABS-CBN, Belgium Ratziel San Juan, Philstar.com Raul Dancel RCNicholai Rañoa, ABS-CBN North Mindanao Redempto Anda, Philippine Daily Inquirer Refcie Pagotaisidro, Dxno Radyo komunidad Basilan Reiven Pascasio, VERA Files Renante Siose, ABS-CBN Zamboanga Rene Bucag, ABS-CBN North Mindanao Renz Sumalinog, DXVL 107.7 FM Maranding Reuben James Rosalado, ABS-CBN Zamboanga Revin Mikael Ochave Rex Gaitano, ABS-CBN North Mindanao Rexel Jumawan, MBC Ozamis Rey Garcia, Peoples’ Guardian Dipolog Reymar Latoza, Iloilo Metropolitan Times Rhea Bragas, Correspondent, TFC Australia Ria Fernandez, TV5 Richa Noriega, Manila Bulletin Richard A. Reyes, Philippine Daily Inquirer Richard Falcatan, Dxno Radyo komunidad Basilan Richel V. Umel, Philippine Daily Inquirer Richmond Hinayon, ABS-CBN North Mindanao Richmond Mercurio Riera Mallari, Manila Standard Rito Asilo, Philippine Daily Inquirer Robert Dejon, Philippine Daily Inquirer Rod Bolivar, ABS-CBN North Mindanao Roel Hoang Manipon, Daily Tribune Rolly Caquilala, DXYU 93.7 FM Romar Miranda, Philippine Daily Inquirer Romina Cabrera Ronald Butuan, DXAA 92.5 FM Dipolog Ronie Sesante, Spectrum Ronnel Domingo, Philippine Daily Inquirer Rosalia Revaldo, VERA Files Rosario Liquicia, VERA Files Rosemarie Ann Diabordo, ABS-CBN Davao Rosette Adel, Interaksyon Rowel S. Ayen, Jr. Roxanne Arevalo, ABS-CBN North Mindanao Roy D.R. Narra Roy Stephen C. Canivel, Philippine Daily Inquirer Ruby Silubrico Ruel S. De Vera, Philippine Daily Inquirer Ruelle Albert Castro, Malaya Business Insight Ryan Arcadio, INQUIRER.net Ryan Juego Ryan Rosauro, Philippine Daily Inquirer Sara Tomas, VERA Files Shamira Pasil, ABS-CBN Zamboanga Sharon Untal, ABS-CBN Davao Sherma E. Benosa Sherwin Navio, ABS-CBN Legazpi Sofia Tomacruz, Rappler Stanley Buenafe Gajete Steph Semilla, Philippine Daily Inquirer Stephanie Asuncion, Philippine Daily Inquirer Sundy Locus Sunny Dimasuhid Jr., ABS-CBN North Mindanao Susan T. Regidor, ABS-CBN Davao Taher Guiambangan Solaiman, Philippine Daily Inquirer Tara Yap Ted Cordero Teodyver Arquiza, IFM Zamboanga Tere Cruz-Tenorio, Philippine Daily Inquirer Tina Arceo-Dumlao, Philippine Daily Inquirer Tina G. Santos, Philippine Daily Inquirer Tina Ganzon-Ozaeta,The Weekly Frontpage Tita Valderama, VERA Files TJ Burgonio, Philippine Daily Inquirer Tonette Orejas, Philippine Daily Inquirer Tyrone Piad, BusinessMirror Vanessa Hidalgo, Philippine Daily Inquirer Vann Marlo Villegas Vanne Terrazola Veejay Villafranca Veronica Tapia, Philippine Daily Inquirer Ves Garcia, INQUIRER.net Vina Araneta-Pilapil, ABS-CBN Davao Vince Nonato, OneNews.ph Vincent Cabreza, Philippine Daily Inquirer Vincent Paler Gumahad, Peoples’ Guardian Dipolog Virgil Castillano, ABS-CBN Davao Virma Rivera Williamor Magbanua, Phillipine Daily Inquirer Winona S. Sadia Wislly Daculiat, ABS-CBN North Mindanao Xave Gregorio Yasmin Coles Zandro Ochona, ABS-CBN News Zorayda Eva Mustaril, DXAA 92.5 FM and Dipolog Chronicle

Share this: Facebook

Twitter

LinkedIn



Comments

comments