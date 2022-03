STATEMENT of Rep. Mujiv Hataman on EDSA People Power @36

By

Sa pagdiriwang ng ika-36 na anibersaryo ng 1986 People Power Revolution, nakikiisa kami sa buong sambayanan sa pagsasadiwa ng mga prinsipyo at aral na ating natutunan sa EDSA noon.

Napakahalaga ngayong taon na sariwain ng mamamayan ang nangyari 36 taon na ang nakaraan. Ang EDSA ang tunay na diwa ng pagkakaisa: pagkakaisa upang maalis sa puwesto ang isang Ferdinand Marcos at mapatigil ang halos dalawang dekada ng panunupil sa mamamayan at pagnanakaw sa sambayanan.

Pagkakaisa rin ito upang matigil ang mga pagpatay, pagtorture at pagyurak sa karapatang pantao. At pagkakaisa ito para manumbalik ang demokrasya at ilagay na muli sa kamay ng tao ang pamamahala ng ating bayan.

Kaya nanawagan ako sa mga kabataan na alamin ang totoong kasaysayan ng Martial Law at huwag maniwala sa laganap na disinformation na hatid ng social media. Sa Mindanao lamang, napakaraming naging biktima ng massacre, pagpapahirap at panggagahasa noong panahon ni Marcos, pati na sa hanay ng mga kapatid nating Moro.

Maging mapanuri kayo sa ipinapakalat na fake mews at manaliksik nang mabuti. Maging instrumento kayo ng paglipol sa panlilinlang at hindi ng pagpapalaganap ng kasinungalingan. Responsibilidad niyo ito hindi lamang sa inyong mga sarili kundi sa inyong kinabukasan at sa ating bayan.

Ngayon, higit sa paggunita ng EDSA People Power ay inaanyayahan namin kayong tandaan kung ano ang ipinaglaban natin noong 1986 at isipin kung ano ang maaaring mawala sa atin kung magkakamali tayo ng pipiliin sa halalan at mauulit ang kasaysayan. ###

Share this: Twitter

Facebook