STATEMENT of UP College of Medicine Class 1986: Free Dr. Naty Castro!

PAHAYAG NG SUPORTA PARA KAY DR. NATY CASTRO MULA SA U.P. COLLEGE OF MEDICINE CLASS 1986

“…Humayo’t itanghal, giting at tapang

Mabuhay ang pag-asa ng bayan….” (UP Naming Mahal)

Kalakip ng pagtatapos sa Universidad ng Pilipinas ang panawagan ng pagsisimulang maging bahagi ng pagbabago at pag-unlad ng bayan. Ang bawa’t isang nagtapos sa UP ay binibigyang buhay ang panawagang ito sa kani-kanilang napiling propesyon at adhikain. Ang panawagang ito ng Unibersidad at ng Bayan ay tinugon ni Dr Natividad Castro (UP College of Medicine Class 1995) bilang isang manggagamot sa larangan ng ‘Community Medicine’ kaya’t sa mga komunidad at programang pangkalusugan sa Mindanao nagbahagi ng kaalaman at kakayahan si Dr Castro.

Hindi ba’t pag-asa at kaginhawahan sa mga kababayan natin ang hatid ng gawain ni Dr Castro? Hindi ba higit na giting at tapang ang ipinamalas ni Dr Castro sa pagsuong niya sa mas mapanghamon at mahirap na larangan ng kanyang propesyon? Sa pagtupad ni Dr Castro sa panawagan ng Pamantasan, Bayan at kanyang propesyon, bakit tila hindi pinapahalagahan ng pamahalaan ang pagsisilbi ni Dr Castro bilang mangganamot sa mga komunidad at programang pangkalusugan bagkus ay inaresto pa siya at ngayon nga ay detenido sa Bayugan, Agusan del Sur.

Ang UP College of Medicine Class 1986 ay nagpapahayag ng suporta kay Dr Natividad Castro at hinihingi ang kanyang paglaya mula sa detensyon. Hinihingi din ng UP College of Medicine Class 1986 ang pagbibigay ng karampatang medikal na serbisyo kay Dr Natividad Castro at kasiguruhan ng kanyang kaligtasan.

Nakikiisa kami sa panawagan ng aming mga kapwa manggagamot – Palayain si Dr Naty Castro!

