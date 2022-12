3 patay sa bakbakan sa Maguindanao ng magkaridong kapwa myembro ng MILF

By

LUNGSOD NG COTABATO (MindaNews / Disyembre 28) – Tatlo ang patay habang tatlo naman ang nahuli matapos magkaengkwentro ang dalawang magkaridó na armadong grupo na kapwa myembro ng magkaibang base command ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa Maguindanao del Sur.

Mga sundalo mula sa 33rd Infantry Battalion matapos ang bakbakan laban mga myembro ng MILF sa Sultan sa Barongis. Maguindanao del Sur. Photo: PNP Maguindanao

Sa report ng Sultan sa Barongis Municipal Police Station, umalingawngaw ang mga putok ng baril mag-aalas kwatro ng madaling araw ng Martes (Disyembre 27) sa Sitio Damabago sa Barangay Barorao.

Ito’y matapos umanong lusubin ng pwersa ng isang Marham Sali na company commander ng 118th Base Command ng MILF, ang pwersa ni Jaypee Emran, brigade commander ng 105th Base Command sa nasabing lugar.

Sa nangyaring engkwentro, napatay ang isang Justin Esmael na tauhan ni Emran.

Umaga na nagputukan pa din.

Ayon kay Maj. Michael Ameril, hepe ng Sultan sa Barongis Police, bandang alas dies na ng umaga nang pa-withdraw na daw sana ang tropa ni Kumander Sali nang masalubong ang nagpapatrolyang responding troops mula sa Alpha Company ng 33rd Infantry Battalion na aawat at magbibigay sana ng proteksyon sa mga lumikas na sibilyan nang paputukan sila ng mga nakasalubong na armadong grupo at dito ay sila na naman ang nagkaengkwentro.

Dito ay napaslang si Kumanders Sali at isa nitong pinsan.

Mga nakuhang armas galing sa mga myembro ng MILF. Photo: PNP Maguindanao

Nahuli din ang tatlong mga kasamahan nito na kasama sa bakbakan na sumuko matapos humalo at makorner umano sa mga kabahayahan ng sibilyan.

Nakuha sa kanila ang tatlong M-16 rifle at isang M-60 machine gun.

Nakapiit sila ngayon sa himpilan ng pulisya.

Sasampahan umano sila ng kaso ng mga sundalo ng 33rd IB ng illegal possession of firearms at direct assault matapos pinagbabaril ang Kia military truck ng mga sundalo.

Base din sa imbestigasyon ng Sultan sa Barongis police, may naunang pamamaslang ng nangyari nitong Disyembre 14 at dito na nagsimula na nagkahinalaan at nauwi na nga sa ridó. (Ferdinandh Cabrera / MindaNews)